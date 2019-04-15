На судах проти українських моряків у РФ будуть присутні представники країн ЄС

Представники країн-членів Євросоюзу будуть присутні на судових засіданнях українських військовополонених моряків, яких утримують у Росії.

"Тільки що провела зустріч з послом Європейського Союзу в Російській Федерації Маркусом Едерером. Ми обговорили низку питань. Розповіла останню інформацію про наших військовополонених і про заплановані суди щодо продовження їм запобіжного заходу. Маркус Едерер запевнив мене, що представники європейських держав, які перебувають у РФ, будуть присутні на судових засіданнях", - повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці Facebook.

Також вона подякувала Едереру за те, що європейська спільнота підтримує Україну в прагненні захистити своїх громадян.

Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.