На судах проти українських моряків у РФ будуть присутні представники країн ЄС
"Тільки що провела зустріч з послом Європейського Союзу в Російській Федерації Маркусом Едерером. Ми обговорили низку питань. Розповіла останню інформацію про наших військовополонених і про заплановані суди щодо продовження їм запобіжного заходу. Маркус Едерер запевнив мене, що представники європейських держав, які перебувають у РФ, будуть присутні на судових засіданнях", - повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці Facebook.
Також вона подякувала Едереру за те, що європейська спільнота підтримує Україну в прагненні захистити своїх громадян.
Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"