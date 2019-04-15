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На судах проти українських моряків у РФ будуть присутні представники країн ЄС

Судові засідання відбудуться 17 квітня
Представники країн-членів Євросоюзу будуть присутні на судових засіданнях українських військовополонених моряків, яких утримують у Росії.
На судах проти українських моряків у РФ будуть присутні представники країн ЄС Фото: Reuters

"Тільки що провела зустріч з послом Європейського Союзу в Російській Федерації Маркусом Едерером. Ми обговорили низку питань. Розповіла останню інформацію про наших військовополонених і про заплановані суди щодо продовження їм запобіжного заходу. Маркус Едерер запевнив мене, що представники європейських держав, які перебувають у РФ, будуть присутні на судових засіданнях", -  повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці Facebook.

Також вона подякувала Едереру за те, що європейська спільнота підтримує Україну в прагненні захистити своїх громадян.

Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

 

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15 04 2019 19:29
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