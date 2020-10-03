На суді щодо МН17 прокурор просить провести судове засідання на авіабазі для огляду реконструкції польоту

"У справі проти Пулатова ми просимо, щоб слухання було перенесено на авіабазу Гільзе Геєн (Gilze Gijen) для огляду реконструкції польоту MH17 у дату, яку визначить суд"

Крім того, прокуратура просить "безпечно" допитати шістьох свідків, яких вона умовно назвала свідки M58, S07, S17, S21, S27 і S32.

У судовому процесі у справі про катастрофу "Боїнга" Малазійських авіаліній, рейс МН17, у небі над Донбасом стосовно одного з обвинувачених - Олега Пулатова – прокуратура просить провести судове засідання на авіабазі з метою огляду реконструкції збитого авіалайнера, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке прохання суду у вівторок у судовому засіданні у справі МН17 у Схіпголі заявила прокурор Дейді Вуї-а-Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), передає із зали суду власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна". "У справі проти Пулатова ми просимо, щоб слухання було перенесено на авіабазу Гільзе Геєн (Gilze Gijen) для огляду реконструкції польоту MH17 у дату, яку визначить суд", - висловила вона побажання слідства.

Крім того, прокуратура просить "безпечно" допитати шістьох свідків, яких вона умовно назвала свідки M58, S07, S17, S21, S27 і S32.

Також прокурор вважає за необхідне виконати експертизу щодо виявлення можливих ознак маніпулювання візуальним матеріалом щодо двох версій одного й того самого відео установки ЗРК "Бук" у н. п. Сніжне, яке, як стверджує Росія, було завантажене в інтернет 16 липня 2014 року - до трагедії.

Вуї-а-Цой також запропонувала представникам Пулатова розглянути можливість для нього бути допитаним як свідок у суді або слідчим суддею в Росії. Можливо, він зможе "оскаржити одну або кілька перехоплених телефонних розмов".

Водночас його захист заявив, що не може наразі прийняти якесь рішення з цього питання.

"Ми розуміємо бажання прокуратури просуватися вперед, і ми зазначили, що будемо готові з 8 червня (на 8 червня призначено другу сесію судового процесу, до цієї дати захист має намір вивчити матеріали справи - ІФ). До 8 липня - лише три місяці, слідство мало понад п'ять років. Розрив у часі дуже великий. Це мінімальний період часу, щоб сформулювати запити слідству", - пояснила позицію захисту адвокат Сабіна тен Дуссхате (Sabine ten Doesschate).

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