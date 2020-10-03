На суді щодо МН17 прокурор просить провести судове засідання на авіабазі для огляду реконструкції польоту
У судовому процесі у справі про катастрофу "Боїнга" Малазійських авіаліній, рейс МН17, у небі над Донбасом стосовно одного з обвинувачених - Олега Пулатова – прокуратура просить провести судове засідання на авіабазі з метою огляду реконструкції збитого авіалайнера, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Таке прохання суду у вівторок у судовому засіданні у справі МН17 у Схіпголі заявила прокурор Дейді Вуї-а-Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), передає із зали суду власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна". "У справі проти Пулатова ми просимо, щоб слухання було перенесено на авіабазу Гільзе Геєн (Gilze Gijen) для огляду реконструкції польоту MH17 у дату, яку визначить суд", - висловила вона побажання слідства.
Крім того, прокуратура просить "безпечно" допитати шістьох свідків, яких вона умовно назвала свідки M58, S07, S17, S21, S27 і S32.
Також прокурор вважає за необхідне виконати експертизу щодо виявлення можливих ознак маніпулювання візуальним матеріалом щодо двох версій одного й того самого відео установки ЗРК "Бук" у н. п. Сніжне, яке, як стверджує Росія, було завантажене в інтернет 16 липня 2014 року - до трагедії.
Вуї-а-Цой також запропонувала представникам Пулатова розглянути можливість для нього бути допитаним як свідок у суді або слідчим суддею в Росії. Можливо, він зможе "оскаржити одну або кілька перехоплених телефонних розмов".
Водночас його захист заявив, що не може наразі прийняти якесь рішення з цього питання.
"Ми розуміємо бажання прокуратури просуватися вперед, і ми зазначили, що будемо готові з 8 червня (на 8 червня призначено другу сесію судового процесу, до цієї дати захист має намір вивчити матеріали справи - ІФ). До 8 липня - лише три місяці, слідство мало понад п'ять років. Розрив у часі дуже великий. Це мінімальний період часу, щоб сформулювати запити слідству", - пояснила позицію захисту адвокат Сабіна тен Дуссхате (Sabine ten Doesschate).
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