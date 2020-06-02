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На судні біля Японії, де зафіксували спалах коронавірусу, перебувають 25 українців - МОЗ

«Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10 підтверджених випадків»
У Міністерстві охорони здоров’я підтвердили, що на круїзному лайнері Diamond Princess, який через спалах коронавірусу стоїть на карантині біля берегів Японії, перебувають громадяни України.
На судні біля Японії, де зафіксували спалах коронавірусу, перебувають 25 українців - МОЗ Zaxid.net

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я,передає "Громадське".

Таку інформацію українському МОЗ передав національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії.

У відомстві підтвердили, що на лайнері виявлено 10 людей, заражених на китайський коронавірус.

«Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10 підтверджених випадків», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що японська влада переводить заражених людей до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні.

«Інші пасажири-члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів», — додали у відомстві.

Раніше одна з пасажирок розповіла, що судно відправили на карантин біля берегів Японії.

Нагадаємо, що українських громадян, яких евакуюють з Китаю, розмістять в лікарнях на термін інкубаційного періоду коронавірусу 2019nCoV.

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06 02 2020 10:20
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