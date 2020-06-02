На судні біля Японії, де зафіксували спалах коронавірусу, перебувають 25 українців - МОЗ «Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10 підтверджених випадків»

У Міністерстві охорони здоров’я підтвердили, що на круїзному лайнері Diamond Princess, який через спалах коронавірусу стоїть на карантині біля берегів Японії, перебувають громадяни України.

Zaxid.net

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я,передає "Громадське". Таку інформацію українському МОЗ передав національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії. У відомстві підтвердили, що на лайнері виявлено 10 людей, заражених на китайський коронавірус. «Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10 підтверджених випадків», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що японська влада переводить заражених людей до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні. «Інші пасажири-члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів», — додали у відомстві. Раніше одна з пасажирок розповіла, що судно відправили на карантин біля берегів Японії. Нагадаємо, що українських громадян, яких евакуюють з Китаю, розмістять в лікарнях на термін інкубаційного періоду коронавірусу 2019nCoV.

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