На судні біля Японії, де зафіксували спалах коронавірусу, перебувають 25 українців - МОЗ
Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я,передає "Громадське".
Таку інформацію українському МОЗ передав національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії.
У відомстві підтвердили, що на лайнері виявлено 10 людей, заражених на китайський коронавірус.
«Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10 підтверджених випадків», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що японська влада переводить заражених людей до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні.
«Інші пасажири-члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів», — додали у відомстві.
Раніше одна з пасажирок розповіла, що судно відправили на карантин біля берегів Японії.
Нагадаємо, що українських громадян, яких евакуюють з Китаю, розмістять в лікарнях на термін інкубаційного періоду коронавірусу 2019nCoV.
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