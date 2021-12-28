На свята курсуватиме ретропотяг зі Львова до курортних Брюховичів

Чудовий новорічно-різдвяний подарунок приготувала для львів’ян та гостей міста регіональна філія "Львівська залізниця". У перший день нового 2022-го року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів

У перший день нового 2022 року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Львівської залізниці, передає Укрінформ.

"Чудовий новорічно-різдвяний подарунок приготувала для львів’ян та гостей міста регіональна філія "Львівська залізниця". У перший день нового 2022-го року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів", – йдеться у повідомлені.

Як зазначають працівники залізниці, у вказані дні святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 12:35 та 15:00 і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 відповідно. Зворотно паротяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25 і прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 відповідно.

Вартість квитка становить: для дорослих – 54 грн, для дітей – 40 грн 49 коп. Проїзні документи на подорож святковим ретропоїздом можна буде придбати в окремій касі приміського касового залу Львівського головного вокзалу.