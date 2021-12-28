CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ перший день нового 2022 року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На свята курсуватиме ретропотяг зі Львова до курортних Брюховичів
Чудовий новорічно-різдвяний подарунок приготувала для львів’ян та гостей міста регіональна філія "Львівська залізниця". У перший день нового 2022-го року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Львівської залізниці, передає Укрінформ.
"Чудовий новорічно-різдвяний подарунок приготувала для львів’ян та гостей міста регіональна філія "Львівська залізниця". У перший день нового 2022-го року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів", – йдеться у повідомлені.
Як зазначають працівники залізниці, у вказані дні святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 12:35 та 15:00 і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 відповідно. Зворотно паротяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25 і прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 відповідно.
Вартість квитка становить: для дорослих – 54 грн, для дітей – 40 грн 49 коп. Проїзні документи на подорож святковим ретропоїздом можна буде придбати в окремій касі приміського касового залу Львівського головного вокзалу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 12 2021 15:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
- ФОТО У Карпатах випало півтора метра снігу
- ВІДЕО Японія через снігопади скасувала понад сотню авіарейсів