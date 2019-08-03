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На Тайвані студенти створили "морозиво" із забрудненої води, аби нагадати про екологію

Автори роботи також створили для кожного "морозива" упаковку, з якої можна дізнатися, звідки саме вони взяли воду для його створення
Троє тайванських студентів зібрали воду зі 100 водойм країни та створили з неї "фруктовий лід", аби привернути увагу до проблеми забруднення води.
На Тайвані студенти створили "морозиво" із забрудненої води, аби нагадати про екологію Фото: facebook.com/PollutedWaterPopsicles

Цю роботу студенти Хонг Йі-чен, Го І-хуей та Чжен Ю-ті виконали в межах проекту Polluted Water Popsicles.

На опублікованих знімках можна побачити, що разом із водою до "морозива" потрапили різні відходи, зокрема недопалки, зубні щітки, багато пластикового ті іншого сміття.

Автори роботи також створили для кожного "морозива" упаковку, з якої можна дізнатися, звідки саме вони взяли воду для його створення.


Фото: Polluted Water Popsicles

Раніше, на півдні Таїланду загинув чорний дельфін, у шлунку та горлі якого застрягли 80 пластикових пакетів.

Нагадаємо, група британських вчених дослідила організми, які мешкають у найглибших областях світового океану, та встановила, що у нутрощах цих істот був присутній пластик у різних кількостях.

Також додамо, що сміттєва пляма в Тихому океані зросла розміром до трьох Францій.

 
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08 03 2019 16:26
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