На Тайвані студенти створили "морозиво" із забрудненої води, аби нагадати про екологію
Цю роботу студенти Хонг Йі-чен, Го І-хуей та Чжен Ю-ті виконали в межах проекту Polluted Water Popsicles.
На опублікованих знімках можна побачити, що разом із водою до "морозива" потрапили різні відходи, зокрема недопалки, зубні щітки, багато пластикового ті іншого сміття.
Автори роботи також створили для кожного "морозива" упаковку, з якої можна дізнатися, звідки саме вони взяли воду для його створення.
Фото: Polluted Water Popsicles
Раніше, на півдні Таїланду загинув чорний дельфін, у шлунку та горлі якого застрягли 80 пластикових пакетів.
Нагадаємо, група британських вчених дослідила організми, які мешкають у найглибших областях світового океану, та встановила, що у нутрощах цих істот був присутній пластик у різних кількостях.
Також додамо, що сміттєва пляма в Тихому океані зросла розміром до трьох Францій.
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