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На тлі економічної кризи Угорщина дозволила компаніям платити податки в євро і доларах

Рішення уряду Угорщини може допомогти збільшити резерви іноземної валюти в країні на тлі різкого обвалу форинта
Керівник офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш оголосив у суботу, що компаніям дозволять сплачувати податки в євро й доларах, а не місцевій валюті - форинті.
На тлі економічної кризи Угорщина дозволила компаніям платити податки в євро і доларах Фото: guardian.co.uk

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо для компаній технічно легше платити податки в євро або доларах, то так легше і для угорської держави з огляду на зростання потреб в імпорті", - пояснив Гуйяш на брифінгу.

Він зазначив, що раніше потреба Угорщини в імпорті сировини, оплаченій іноземною валютою, становила 3-3,5%, а зараз зросла до 20-21%.

Рішення уряду Угорщини може допомогти збільшити резерви іноземної валюти в країні на тлі різкого обвалу форинта, який втратив у ціні найбільше з-поміж валют Центральної Європи.

Так, у липні одне євро здорожчало до 416,9 форинта на тлі газової кризи в Європі, викликаної шантажем Росії, а також відсутністю домовленості Будапешта й Брюсселя щодо виплати коштів ЄС, призначених на відновлення економіки після COVID-19.

Зростання цін на газ вдарило по торговельному балансу Угорщини, яка є експортною економікою і вкрай залежна від імпорту енергоносіїв.

Попри обмеження цін на паливо й деякі товари першої необхідності, інфляція в червні становила 11,7% - це найвищий за останні два десятиліття показник.

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31 07 2022 11:55
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