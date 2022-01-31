На тлі критики подкастів Джо Роґана Spotify оголосив про намір боротися з неправдою про COVID-19

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про намір боротися з дезінформацією про коронавірус у своїх подкастах

Це сталося після критики платформи через подкасти Джо Роґана, який підтримує деякі не підтверджені науковцями підходи до боротьби з пандемією.

Позицію сервісу оголосив його засновник Даніель Ек, повідомляє Громадське.

Там розповіли, що працюють над тим, щоб додати до всіх подкастів про COVID-19 посилання на доведені науковцями факти про коронавірус. Обіцяють втілити це нововведення упродовж наступних декількох днів.

Також Spotify обіцяє працювати над тим, щоб краще пояснювати авторам їхню відповідальність за свій контент.

Що за критика Spotify?

Ідеться про співпрацю платформи з зірковим ведучим подкастів Джо Роґаном. Наприкінці 2020 року Spotify довелося заплатити йому 100 мільйонів доларів, щоб він погодився на оприлюднення своїх роликів лише на цій платформі.

У епізодах подкастів до Роґана приходять люди, які дискутують з ним на будь-які теми, серед яких - COVID-19. Зокрема, ведучий брав інтерв'ю у людей, які критикували вакцинацію проти коронавірусу.

Як пише BBC, Джо Роґан і сам критично ставиться до вакцинації молоді проти коронавірусу, а також популяризує використання проти COVID-19 неперевіреного препарату інвермектину.

Через це Spotify почали критикувати за популяризацію неперевірених методів боротьби з пандемією. Дійшло навіть до того, що у січні із платформою відмовилися працювати музиканти Ніл Янґ і Джоні Мітчелл.

Що відповів Джо Роґан?

Він в Instagram оприлюднив відповідь, у якій заперечив, що намагався поширювати дезінформацію. Каже, що лишень "просто розмовляв з людьми".

Ведучий запропонував на початку кожного суперечливого епізоду оприлюднювати заяву про відмову від відповідальності.

"Я обіцяю вам, що зроблю все можливе, щоб спробувати збалансувати ці суперечливі точки зору з точками зору інших людей, щоб ми, можливо, могли знайти найкращу", - сказав він.

Нагадаємо, що Spotify видалив пісні Ніла Янга, який звинуватив сервіс у поширенні фейків про вакцини