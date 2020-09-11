На тлі новин про вакцину від коронавірусу ціна на нафту Brent зросла на 8%

На тлі новин про успішне випробування вакцини від коронавірусу вартість нафти Brent зрослана на 8,1% станом на 15:00 за Києвом.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Business Insider. Зазначається, що у понеділок вартість нафти Brent зросла до 42,81 доларів (станом на 15:00 за Києвом), а після публікації результатів дослідження вакцини ціна отримала додаткові 5 в.п. росту. Водночас новини про успішне випробування вакцини вплинули і на фондові індекси. Зокрема, ф'ючерси на індекс Dow Jones станом на 15:00 за Києвом виросли на 5,25% (1,5 тисячі пунктів). Нагадаємо, що одна з вакцин проти COVID-19 показує чудовий проміжний результат: понад 90% ефективності

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