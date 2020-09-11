НОВИНИНа тлі новин про успішне випробування вакцини від коронавірусу вартість нафти Brent зрослана на 8,1% станом на 15:00 за Києвом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На тлі новин про вакцину від коронавірусу ціна на нафту Brent зросла на 8%
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Business Insider.
Зазначається, що у понеділок вартість нафти Brent зросла до 42,81 доларів (станом на 15:00 за Києвом), а після публікації результатів дослідження вакцини ціна отримала додаткові 5 в.п. росту.
Водночас новини про успішне випробування вакцини вплинули і на фондові індекси. Зокрема, ф'ючерси на індекс Dow Jones станом на 15:00 за Києвом виросли на 5,25% (1,5 тисячі пунктів).
Нагадаємо, що одна з вакцин проти COVID-19 показує чудовий проміжний результат: понад 90% ефективності
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09 11 2020 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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