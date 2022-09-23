На тлі плану продовження війни путін готується збільшити витрати на оборону на 43%

Президент РФ Володимир Путін планує збільшити витрати на військові потреби, оскільки Росія адаптує бюджет до потреб затяжної війни в Україні.

Агентство ознайомилось з трирічним фінансовим планом, згідно з яким витрати на оборону тепер перевищать початкові бюджетні припущення наступного року більш ніж на 43%. Категорія витрат на національну безпеку та правоохоронні органи зросте більш ніж на 40%.

Оскільки пріоритети зміщуються на користь військових, то вони віддаляються від таких галузей фінансування, як охорона довкілля.

Витрати на "національну оборону" становлять майже 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів), або 3,3% ВВП. Що за часткою витрат стоїть на другому місці після соціальних програм уряду.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінює, що на "національну оборону" в російському бюджеті припадає приблизно три чверті загальних військових витрат і враховує фінансування як на операційні витрати, так і на закупівлю зброї.

Натомість виділення коштів на освіту та культуру на 2023 рік ледве збільшуються, йдеться в документі. Витрати на охорону навколишнього середовища будуть приблизно на чверть менші, ніж заплановані раніше 0,2% ВВП.

Початковий план передбачав скорочення видатків на оборону наступного року до 2,4% від економічного виробництва з приблизно 3,2% у 2022 році та 2,6% роком раніше.

"Ця зміна відображає більшу прихильність до війни", – пишуть журналісти.

У бюджетному плані вартість призову в 2023 році закладена в розмірі майже 16 млрд рублів, а в 2024-2025 роках - 16,5 млрд рублів щорічно. Більшість інших деталей військових витрат залишаються засекреченими, і оприлюднюються лише загальні цифри.

За даними SIPRI, який відстежує світову збройову промисловість, минулого року Росія входила до п’ятірки найбільших витрат на оборону у світі. За оцінками аналітичних центрів, у 2021 році Кремль збільшив витрати на військові витрати на 2,9% до 65,9 мільярдів доларів, що стало третім роком поспіль після падіння у 2016–2019 роках.

Серед інших змін у бюджеті також можна виокремити спрямування більше коштів на "патріотичне виховання" – програму, яка включає історичні експонати, а також збільшення видатків на оснащення шкіл державною символікою.