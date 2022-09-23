ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент РФ Володимир Путін планує збільшити витрати на військові потреби, оскільки Росія адаптує бюджет до потреб затяжної війни в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На тлі плану продовження війни путін готується збільшити витрати на оборону на 43%
Фото: ria.ru
Про це повідомляє Bloomberg.
Агентство ознайомилось з трирічним фінансовим планом, згідно з яким витрати на оборону тепер перевищать початкові бюджетні припущення наступного року більш ніж на 43%. Категорія витрат на національну безпеку та правоохоронні органи зросте більш ніж на 40%.
Оскільки пріоритети зміщуються на користь військових, то вони віддаляються від таких галузей фінансування, як охорона довкілля.
Витрати на "національну оборону" становлять майже 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів), або 3,3% ВВП. Що за часткою витрат стоїть на другому місці після соціальних програм уряду.
Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінює, що на "національну оборону" в російському бюджеті припадає приблизно три чверті загальних військових витрат і враховує фінансування як на операційні витрати, так і на закупівлю зброї.
Натомість виділення коштів на освіту та культуру на 2023 рік ледве збільшуються, йдеться в документі. Витрати на охорону навколишнього середовища будуть приблизно на чверть менші, ніж заплановані раніше 0,2% ВВП.
Початковий план передбачав скорочення видатків на оборону наступного року до 2,4% від економічного виробництва з приблизно 3,2% у 2022 році та 2,6% роком раніше.
"Ця зміна відображає більшу прихильність до війни", – пишуть журналісти.
У бюджетному плані вартість призову в 2023 році закладена в розмірі майже 16 млрд рублів, а в 2024-2025 роках - 16,5 млрд рублів щорічно. Більшість інших деталей військових витрат залишаються засекреченими, і оприлюднюються лише загальні цифри.
За даними SIPRI, який відстежує світову збройову промисловість, минулого року Росія входила до п’ятірки найбільших витрат на оборону у світі. За оцінками аналітичних центрів, у 2021 році Кремль збільшив витрати на військові витрати на 2,9% до 65,9 мільярдів доларів, що стало третім роком поспіль після падіння у 2016–2019 роках.
Серед інших змін у бюджеті також можна виокремити спрямування більше коштів на "патріотичне виховання" – програму, яка включає історичні експонати, а також збільшення видатків на оснащення шкіл державною символікою.
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