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На тлі санкцій США і Британії проти рф ціни на нафту зросли на 3% – Reuters

11 січня 2025, 12:01
На тлі санкцій США і Британії проти рф ціни на нафту зросли на 3% – Reuters
Трейдери вже готуються до перебоїв у поставках через масштабний пакет санкцій.

В п'ятницю нафта подорожчала фактично на 3% і це стало найвищим показником за останні три місяці. 

Головна причина - підготовка трейдерів до перебоїв у поставках через масштабний пакет санкцій США проти доходів кремля від продажу нафти і газу.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на позначці 79,76 доларів за барель, збільшившись на 2,84 долара, або ж на 3,7%, після того, як уперше з 7 жовтня ціна перевищила 80 доларів за барель", - пише видання. 

Разом з тим, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 2,65 долара, або на 3,6%, до 76,57 доларів за барель, що також є тримісячним максимумом.

Агенція додає, що на максимумі сесії обидва контракти зросли на 4% після того, як трейдери в Європі і Азії продемонстрували неперевірений документ з описом санкцій.

Джерела в російській нафтовій торгівлі та індійській нафтопереробці сказали, що санкції серйозно порушать експорт російської нафти її основним покупцям - Індії і Китаю.

Аналітика UBC Джованні Стауново каже, що обмеження призведуть до скорочення обсягів експорту російської нафти і зроблять її дорожчою.

Аналітик додав, що ухвалення нових санкцій перед інавгурацією Трампа дасть змогу припустити, що Трамп збереже санкції і використає їх як інструмент переговорів щодо мирної угоди з Україною.

"Ми очікуємо значного річного збільшення світового попиту на нафту на 1,6 мільйона барелів на день у першому кварталі 2025 року, насамперед за рахунок... попиту на топковий мазут, гас і скраплений нафтовий газ", - йдеться в записці аналітиків JPMorgan у п'ятницю.

Нагадаємо, що вчора, 10 січня, США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф: майже 200 танкерів у списку.

 

нафтасанкціїціна

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