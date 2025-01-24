На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту рф

Барбадос і Панама позбавлять свого прапора понад 100 танкерів тіньового флоту рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

Частина російського нафтового танкерного флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, оскільки санкції США та Великої Британії чинять тиск на судноплавну мережу Москви.

Барбадоський судновий реєстр повідомив, що до кінця місяця він звернеться до 46 суден з проханням зняти прапор країни через санкції Великої Британії. 14 з них також підпадають під санкції США. Крім того, раніше цього місяця панамський судновий реєстр повідомив, що почав викреслювати зі списку 68 суден, які потрапили під санкції США.

Bloomberg зазначає, що хоча всі кораблі, ймовірно, знайдуть нові прапори, багато суден, які обслуговують інтереси москви, неодноразово були змушені переключитися на незвичних постачальників послуг з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році. Це свідчить про руйнівний вплив санкцій на розгалужену логістичну систему, яка допомагає підтримувати нафтові потоки і військову машину Росії в робочому стані.

Плавання під прапором Барбадосу стало переворотом для російського судноплавства, оскільки це одна з найавторитетніших країн світу, що реєструє судна.

Втім, Джованні Чінільйо, головний виконавчий директор лондонського Морського суднового реєстру Барбадосу, заявив, що країна не має санкцій проти росії, але дотримується правил Великої Британії через добрі відносини між двома країнами. Як наслідок, Барбадос не вилучатиме з реєстру судна, що плавають під його прапором і потрапили під санкції США, якщо на них не будуть накладені санкції Великої Британії.