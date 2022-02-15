БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИШтат Техас подає до суду на Meta Марка Цукерберга. Компанія порушила закон про конфіденційність своєю колишньою програмою для розпізнавання осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Цукерберга подає до суду штат Техас
За допомогою цієї незаконної діяльності Facebook використовував особисту інформацію як користувачів, так і не користувачів, щоб розширити свою імперію й отримати історичні непередбачені прибутки
Фото: з вільного доступу
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Insider.
Генеральний прокурор штату Техас Кен Пекстон подає до суду на Meta через закриту нині технологію розпізнавання осіб в соцмережі.
Як зазначає Пекстон, компанія отримала біометричні ідентифікатори жителів штату без їх згоди, що грубо порушує закон.
"За допомогою цієї незаконної діяльності Facebook використовував особисту інформацію як користувачів, так і не користувачів, щоб розширити свою імперію й отримати історичні непередбачені прибутки", - зазначив Генеральний прокурор.
Більш того, Пекстон планує стягнути у Meta, нібито "сотні мільярдів".
Йдеться про Закон про захоплення або використання біометричних ідентифікаторів, який прийняли ще у 2009 році.
Також Генеральний прокурор переконаний в тому, що компанія розкрила ці ідентифікатори й іншим особам у зв'язку з чим їй не вдалося знищити їх в розумні терміни, як того вимагає штат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Європі можуть заблокувати Facebook і Instagram.
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