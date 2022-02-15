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На Цукерберга подає до суду штат Техас

За допомогою цієї незаконної діяльності Facebook використовував особисту інформацію як користувачів, так і не користувачів, щоб розширити свою імперію й отримати історичні непередбачені прибутки
Штат Техас подає до суду на Meta Марка Цукерберга. Компанія порушила закон про конфіденційність своєю колишньою програмою для розпізнавання осіб.
На Цукерберга подає до суду штат Техас Фото: з вільного доступу
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Insider.
 
 
Генеральний прокурор штату Техас Кен Пекстон подає до суду на Meta через закриту нині технологію розпізнавання осіб в соцмережі.
 
Як зазначає Пекстон, компанія отримала біометричні ідентифікатори жителів штату без їх згоди, що грубо порушує закон.
 
"За допомогою цієї незаконної діяльності Facebook використовував особисту інформацію як користувачів, так і не користувачів, щоб розширити свою імперію й отримати історичні непередбачені прибутки", - зазначив Генеральний прокурор.
 
Більш того, Пекстон планує стягнути у Meta, нібито "сотні мільярдів".
 
Йдеться про Закон про захоплення або використання біометричних ідентифікаторів, який прийняли ще у 2009 році.
 
Також Генеральний прокурор переконаний в тому, що компанія розкрила ці ідентифікатори й іншим особам у зв'язку з чим їй не вдалося знищити їх в розумні терміни, як того вимагає штат.
 
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Європі можуть заблокувати Facebook і Instagram.
 
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15 02 2022 17:55
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