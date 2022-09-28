На тимчасово окупованих територіях України чинять тиск на медиків і грабують лікарні - голова НСЗУ

Непоодинокі випадки, коли головних лікарів медзакладів місяцями тримають у підвалах, вимагаючи доступ до рахунків лікарень

російські окупанти на тимчасово окупованих територіях чинять тиск на медиків та їх близьких, грабують медичні заклади.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак, передає Укрінформ

"Для них (окупаційної влади - ред.) немає ніяких міжнародних правил. ... Ми тримаємо зв'язок з усіма нашими керівниками, з усіма медзакладами. Це не тільки погрози, це тиск на рідних, на близьких, це якісь неправомірні укази, це пограбування наших медзакладів", - розповіла Гусак.

Так нещодавно, як повідомила голова НСЗУ, відбулася зустріч з керівниками медзакладів деокупованих територій Харківщини.

"Це важко слухати спокійно. Навіть у звичайних фельдшерсько-акушерських пунктах вивозилося все до столів включно. Тобто, все обладнання, комп'ютерна техніка. У нас були приклади, коли так званому міністерству охорони здоров'я "лнр" не подобалося те, що медичну допомогу можуть надавати лікарі первинки ФОП, і я ніколи не думала, що ми дійдемо до того, що їм будуть забороняти (надавати меддопомогу - ред.), і ці лікарі вночі йтимуть до своїх пацієнтів, щоб надати меддопомогу", - розповіла Гусак.

За її словами, непоодинокі випадки, коли головних лікарів медзакладів місяцями тримають у підвалах, вимагаючи доступ до рахунків лікарень.

"Медична допомога гарантована міжнародним правом, вона мала б виконуватися. Але це не виконується з боку окупантів. Вони ще всіляко заважають наданню меддопомоги. Я хочу подякувати ти медпрацівникам, які залишилися зі своїми пацієнтами. Тому що насправді не виїхали люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку. Необхідність у медичній допомозі таким людям є", - сказала голова НСЗУ.