НОВИНИНепоодинокі випадки, коли головних лікарів медзакладів місяцями тримають у підвалах, вимагаючи доступ до рахунків лікареньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На тимчасово окупованих територіях України чинять тиск на медиків і грабують лікарні - голова НСЗУ
Фото: topelection.org
російські окупанти на тимчасово окупованих територіях чинять тиск на медиків та їх близьких, грабують медичні заклади.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак, передає Укрінформ.
"Для них (окупаційної влади - ред.) немає ніяких міжнародних правил. ... Ми тримаємо зв'язок з усіма нашими керівниками, з усіма медзакладами. Це не тільки погрози, це тиск на рідних, на близьких, це якісь неправомірні укази, це пограбування наших медзакладів", - розповіла Гусак.
Так нещодавно, як повідомила голова НСЗУ, відбулася зустріч з керівниками медзакладів деокупованих територій Харківщини.
"Це важко слухати спокійно. Навіть у звичайних фельдшерсько-акушерських пунктах вивозилося все до столів включно. Тобто, все обладнання, комп'ютерна техніка. У нас були приклади, коли так званому міністерству охорони здоров'я "лнр" не подобалося те, що медичну допомогу можуть надавати лікарі первинки ФОП, і я ніколи не думала, що ми дійдемо до того, що їм будуть забороняти (надавати меддопомогу - ред.), і ці лікарі вночі йтимуть до своїх пацієнтів, щоб надати меддопомогу", - розповіла Гусак.
За її словами, непоодинокі випадки, коли головних лікарів медзакладів місяцями тримають у підвалах, вимагаючи доступ до рахунків лікарень.
"Медична допомога гарантована міжнародним правом, вона мала б виконуватися. Але це не виконується з боку окупантів. Вони ще всіляко заважають наданню меддопомоги. Я хочу подякувати ти медпрацівникам, які залишилися зі своїми пацієнтами. Тому що насправді не виїхали люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку. Необхідність у медичній допомозі таким людям є", - сказала голова НСЗУ.
Раніше повідомлялося, що понад 600 медзакладів продовжують працювати на окупованих територіях та у зоні бойових дій.
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