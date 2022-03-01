На українську антарктичну станцію прибула команда інженерів і техніків

У Новий рік до наших зимівників прибув не один Санта з подарунками, а цілий загін! Бо на станцію якраз дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня

В Антарктиду на українську наукову станцію "Академік Вернадський" для її модернізації прибула перша частина сезонної експедиції - інженери і техніки.

Про це повідомляє у Фейсбуці Національний антарктичний науковий центр, передає Укрінформ.

«У Новий рік до наших зимівників прибув не один Санта з подарунками, а цілий загін! Бо на станцію якраз дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що до сезонної команди входять здебільшого технічні фахівці – інженери та механіки, які продовжать розпочаті раніше роботи з модернізації станції. Планується, що в найближчі два місяці спільно з колегами-зимівниками вони виконають низку важливих завдань. Це, зокрема, повна заміна паливопроводів, що з’єднують головний та резервний паливні баки між собою та з приміщенням дизельної, заміна всіх запірних вентилів на трубах та паливних резервуарах. Також заплановано організувати нову систему заземлення для об’єктів критичної інфраструктури. Це потребує буріння в надтвердих вулканічних породах, базальтах та андезитах понад 100 отворів діаметром 52 мм. Крім того, необхідно виготовити стовпчасті опори для будівлі нового складу, для чого розкопати до скелі сніг та лід, пробурити 96 отворів під арматуру, зафіксувати арматуру в отворах хімічним анкером, встановити опалубку та забетонувати 24 опори.

Ще у планах розширення та приведення у відповідність до міжнародних антарктичних норм майданчика для зберігання сміття, що теж передбачає бурові та арматурні роботи, бетонування, потім – виготовлення стін та даху; очищення головного паливного бака від залишків пального, осаду та парафінів, підготовка його внутрішніх стінок до антикорозійного фарбування; відновлення теплоізоляції та вітробар’єру під головною будівлею станції на площі близько 30 м кв.; виготовлення з нержавіючої сталі нового розхідного паливного бака, що живить опалювальні котли головної будівлі, та встановлення його замість старого.

Як зазначили в НАНЦ, зимівники 26-ї Української антарктичної експедиції дуже чекали на прибуття фахівців, адже це перші їхні «гості» з квітня 2021 року. Прибулі привезли на станцію свіжі овочі та фрукти, які закінчилися на «Вернадському» ще кілька місяців тому.

Масштабну модернізацію станції «Академік Вернадський» НАНЦ почав 3 роки тому, вперше з моменту передачі станції Україні від Британії 1996-го. Передбачається, що в лютому-березні 2022 року сюди приїде друга частина інженерного загону, адже на березень-квітень заплановано ще низку технічних робіт. У районі «Вернадського» дуже мінлива погода: зазвичай хмарно, сильний вітер, дощ і сніг. Але упродовж антарктичного літа, тобто грудня-лютого, погода більш-менш прийнятна, щоб проводити роботи (особливо пов’язані зі зварюванням) на вулиці.