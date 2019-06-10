На віче на Майдан вийшли десять тисяч людей, порушень не було, - поліція "Все спокійно, людей до 10 тисяч, 300 поліцейських, нацгвардійців загалом у центральній частині міста"

Станом на 14:00 6 жовтня на віче "проти капітуляції" на Майдан Незалежності прийшли близько 10 тисяч людей, порушень не зафіксовано.

Фото: соцмережі

"Все спокійно, людей до 10 тисяч, 300 поліцейських, нацгвардійців загалом у центральній частині міста, патрулі, все було спокійно, затриманих немає", - сказав Андрій Крищенко, повідомляє "Громадське". Нагадаємо, що Зеленський звернувся до українців через "формулу Штайнмаєра" і запевнив, що "зрада скасовується".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію