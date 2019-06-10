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На віче на Майдан вийшли десять тисяч людей, порушень не було, - поліція

"Все спокійно, людей до 10 тисяч, 300 поліцейських, нацгвардійців загалом у центральній частині міста"
Станом на 14:00 6 жовтня на віче "проти капітуляції" на Майдан Незалежності прийшли близько 10 тисяч людей, порушень не зафіксовано.
На віче на Майдан вийшли десять тисяч людей, порушень не було, - поліція Фото: соцмережі

"Все спокійно, людей до 10 тисяч, 300 поліцейських, нацгвардійців загалом у центральній частині міста, патрулі, все було спокійно, затриманих немає", - сказав Андрій Крищенко, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до українців через "формулу Штайнмаєра" і запевнив, що "зрада скасовується".

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06 10 2019 15:16
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