CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 14:00 6 жовтня на віче "проти капітуляції" на Майдан Незалежності прийшли близько 10 тисяч людей, порушень не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На віче на Майдан вийшли десять тисяч людей, порушень не було, - поліція
"Все спокійно, людей до 10 тисяч, 300 поліцейських, нацгвардійців загалом у центральній частині міста"
Фото: соцмережі
"Все спокійно, людей до 10 тисяч, 300 поліцейських, нацгвардійців загалом у центральній частині міста, патрулі, все було спокійно, затриманих немає", - сказав Андрій Крищенко, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що Зеленський звернувся до українців через "формулу Штайнмаєра" і запевнив, що "зрада скасовується".
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06 10 2019 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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