Попри те, що президент США не може припинити війну в Україні на умовах, які задовольняють путіна, деякі вважають, що готовність Вашингтона перевернути міжнародні норми допоможе москві.

Перед тим, як Трамп став президентом вперше у росії вважали своїм союзником через його обіцянку розглянути можливість скасувати економічні санкції проти кремля, але надії росіян швидко розвіялися, коли республіканець став першим главою Вашингтона, який відправив зброю в Україну.

Про це повідомляє The Times.

Вже від початку свого другого президентського терміну Трамп став ставитися з більшим розумінням до протидії президента рф Володимира путіна членству України в НАТО.

І навіть рішення Вашингтона тимчасово призупинити допомогу іншим країнам надає кремлю надію на швидке зближення зі США.

Журалісти пишуть, що путін має намір отримати контроль над чотирма регіонами України і Кримом.

Крім того, російський президент намагаєаться добитись того, щоб наша країна стала "нейтральною" державою і відмовилася від прагнення вступити в НАТО.

Доки на Заході розглядають війну, яку розпочала росія, як битву за українські землі, прокремлівські політики і російські аналітики впевнені в тому, що конфлікт для глави кремля полягає передусім у тому, щоб встановити в Україні дружній москві уряд.

Саме тому Трамп не зможе висунути мирну угоду, яка повністю задовольнить дві сторони конфлікту, говорить російська політологиня Тетяна Станова.

"Звичайно, путін хоче захопити територію, але він вступив у війну не за цим. Він вступив у війну, щоб перетворити Україну на дружню країну, однак це йому не вдасться. І Трамп ніколи не зможе дати путіну те, про що він просить", - додала вона.

За її словами, російські чиновники з нетерпінням чекають, як розвиватиметься ситуація. За її словами, у будь-якому разі перед рф відкриються нові можливості для просування своїх інтересів.

Видання прогнозує, що Трампа застосує військову силу, щоб взяти під контроль Гренландію і Панамський канал, а також економічний тиск, щоб позбавити Канаду незалежності, вже розглядаються деякими російськими чиновниками і прихильниками війни проти України як виправдання вторгнення кремля.