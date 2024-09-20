На війну йдуть нації, а не армії. Які б не були мотиви Заходу гальмувати допомогу Україні, Москва бачить це як слабкість – Едвард Хантер Крісті та Ендрю Міхта

Старший дослідник Фінського інституту міжнародних відносин та експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті переконує, що США та союзники повинні змінити політику "управління ескалацією" на політику "усунення загрози", котра передбачає знищення засобів агресії росії. Це має привести до досягнення мети – припинення російської агресії проти України та її повторення в майбутньому. Своєю чергою старший науковий співробітник та директор Ініціативи стратегії Скоукрофта в Атлантичній раді США Ендрю А. Міхта додає, що Заходу потрібні лідери, які готові подивитися правді в очі та почати діяти.

Знищити засоби. Політику "управління ескалацією" необхідно замінити політикою "усунення загрози" – Едвард Хантер Крісті

Тиждень тому журнал Foreign Policy люб'язно опублікував мою аналітичну статтю, в якій я критикую підхід "управління ескалацією", якого дотримуються США та їхні союзники. Я запропонував альтернативну концепцію політики, а саме "усунення загрози". У цьому треді наведено додатковий набір аргументів.

Управління ескалацією Байдена "не забезпечує поразки росії, а натомість створює ще небезпечнішу російську військову машину". Концепцію слід змінити на "усунення загрози": "знищення засобів, які росія використовує для нападу на Україну" …

Стратегічна мета принципу "усунення загрози", який я пропоную застосувати нашим урядам щодо російсько-української війни, така: "Знищення засобів агресії". Отже, допомога Україні у сфері безпеки має бути такою, щоб дозволити Києву досягти цього результату. Це не є ескалацією, оскільки це обмежена військова мета. Строго кажучи, щоб зупинити агресію і завдати шкоди російському тилу лише настільки, наскільки це необхідно для того, щоб зламати здатність російської держави продовжувати агресію в короткостроковій перспективі.

У довгостроковій перспективі стратегічною метою має бути забезпечення того, щоб Україна могла постійно стримувати російську державу від будь-якої майбутньої агресії. Ця позиція також є цілком законною, тоді як все, що робить і робила російська держава щодо України, є цілком незаконним. З точки зору конкретних можливостей, як бажана короткострокова, так і бажана довгострокова мета залежать, зокрема, від здатності здійснювати величезну кількість точних ударів глибоко в тилу ворога. З цієї точки зору вагання щодо надання далекобійних засобів і рішення обмежити їх використання є прямо протилежними правильній політиці.

Здається раціональним розглядати кожне рішення про подальшу допомогу Україні як новий розрахунок ризиків і вигод. Саме це передбачає управління ескалацією, яке практикують союзники в російсько-українському контексті: кожен подальший крок зважується, обмірковується, обговорюється, щодо нього сперечаються.

Але така схема передбачає, що в будь-який момент ми можемо призупинити процес або навіть скоротити допомогу. Саме це і робили США: щодо F-16 та ракет ATACMS Білий дім взяв паузу і чекав, на очах у урядів усього світу, поки Україна благала. Наразі подібний процес вагань відбувається щодо дозволів на використання західної зброї для ударів по території росії.

Цю нерішучу траєкторію можна розглядати як ретельно відкалібровану вправу з управління ризиками. Або можна розглядати її як слабкість. Головне, що не має значення, що ми думаємо. Важливо те, як це бачить Москва.

І сувора реальність полягає в тому, що з моменту підготовки до вторгнення в Україну наприкінці 2021 року Москва жодного разу не виявила ознак зменшення масштабів своєї агресії проти України.

Очевидно, якщо нашою стратегічною метою є припинення російської агресії, то ми весь час недопрацьовували. Звісно, я вважаю, що припинення російської агресії та недопущення її повторення має бути нашою метою.

Тим не менш, можна запитати: а що, якщо росія розширить війну, напавши на деяких союзників по НАТО, або перейде до використання ядерної зброї? Хіба ми не повинні зробити все можливе, щоб уникнути обох цих можливостей? Моя відповідь – ні.

В нульовій фазі глобального конфлікту. Заходу потрібні лідери здатні подивитися правді в очі – Ендрю Міхта

Політики та науковці люблять говорити про "переломні моменти в історії", і така риторика дуже часто не відповідає дійсності. Але сьогодні я все більше переконаний, що такі терміни не тільки не відповідають, але й не відображають того, що відбувається в усьому світі.

Головне насамперед: ми перебуваємо в нульовій фазі конфлікту, що трансформує систему, коли баланс сил у ключових геостратегічних регіонах все більше ризикує повністю порушитися, а більші кінетичні фази вже на очах у Східній Європі та на Близькому Сході, і є ризик їх подальшого розширення.

Історично світові війни були спровоковані не стільки окремими подіями, скільки тими подіями, які відображали глибші системні зрушення та поточні зміни у балансі сил у ключових регіонах. Зрештою, таке поглиблення нестабільності дозволяло кризі перерости у повномасштабну війну.

США і Захід пожинають плоди хибної зовнішньої та економічної політики, яка призвела до нашої деіндустріалізації та роззброєння. Тим часом, наша жадібність і політична пиха дозволили нашим ворогам зростати в геометричній прогресії, поки ми ганялися за ідеологічними химерами.

І все ж навіть на цьому пізньому етапі гри демократичні уряди, схоже, не можуть (не хочуть?) подивитися фактам в очі. Ми все ще віримо, що може існувати стратегічна хитрість, яка дозволить нам уникнути фінансових витрат на відбудову нашої промислової бази та переозброєння.

Ви все ще чуєте балачки про "багатополярність" і "захист міжнародного порядку, заснованого на правилах", так ніби Америка не розтринькала за одне покоління величезну силу, якою вона володіла наприкінці холодної війни. Майбутні історики будуть дивуватися, як це сталося.

Сувора реальність полягає в тому, що ми вступили в період тривалої системної нестабільності в усьому світі. Сьогодні і в майбутньому наша здатність (нездатність) підтримувати баланс сил у ключових регіонах, зрештою, буде визначати різницю між миром і війною, можливо, глобального масштабу.

Нам потрібна відверта розмова. Нам потрібні лідери, які пояснять громадянам, наскільки небезпечним став світ. Нам потрібно, щоб наші демократії мобілізувалися для відновлення нашої здатності стримувати і, в разі необхідності, боротися. Нам потрібно повернути пріоритети національної безпеки на передній план і в центр уваги.

Без національної єдності ми програємо, бо на війну йдуть нації, а не армії. Нам потрібно переорієнтуватися на громадянство і на те, що об'єднує нас як народ. І нам потрібно зміцнити нашу промисловість, щоб відновити здатність виробляти зброю і боєприпаси швидко і масштабно. Нам потрібні лідери.

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