На військовому полігоні в Росії стався вибух під час випробування реактивного двигуна, є загиблі

На військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.

У результаті події загинули дві людини, ще шестеро поранені. Серед них - представники Міноборони і підприємства-розробника, повідомляє LB.ua.

Вибух стався в районі населеного пункту Ненокса в Архангельській області. Там розташований випробувальний полігон російського військового флоту. За непідтвердженою інформацією, вибух стався на борту одного з російських кораблів.

Стверджується, що вибух не вплинув на радіаційний фон в Архангельській області, тому що вже з'явилися чутки, що в результаті події стався викид радіації.

Нагадаємо, що у Красноярському краї в Росії на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини зайнялося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.