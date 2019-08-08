На військовому полігоні в Росії стався вибух під час випробування реактивного двигуна, є загиблі
У результаті події загинули дві людини, ще шестеро поранені. Серед них - представники Міноборони і підприємства-розробника, повідомляє LB.ua.
Вибух стався в районі населеного пункту Ненокса в Архангельській області. Там розташований випробувальний полігон російського військового флоту. За непідтвердженою інформацією, вибух стався на борту одного з російських кораблів.
Стверджується, що вибух не вплинув на радіаційний фон в Архангельській області, тому що вже з'явилися чутки, що в результаті події стався викид радіації.
Нагадаємо, що у Красноярському краї в Росії на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини зайнялося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.
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