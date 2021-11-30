На Волині стався вибух газу в шкільній котельні, евакуйовано 82 особи, з них 64 учні
Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій вранці у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.
"29 листопада об 11 год. 08 хв. на території загальноосвітньої школи с. Прохід Ратнівського району в одноповерховій будівлі котельні, що стоїть окремо (розміром 5х4 м), стався вибух газу без подальшого горіння, внаслідок чого зруйнована котельня. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
З будівлі школи проведено евакуацію 82 осіб з них 64 учні. Навчальний процес припинено. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, що на Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, стався вибух, п’ятеро людей госпіталізовані. Пізніше на покрівлі над котлом виникла пожежа.
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