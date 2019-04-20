На Волині затримали строковика, який три дні тому покинув військову частину зі зброєю Зброя і боєприпаси були при ньому

У Волинській області поліція спільно з патрулем військової служби затримали військовослужбовця, який 16 квітня самовільно, маючи при собі автомат з патронами, залишив військову частину.

Фото: facebook.com/14ombr

Солдата військової частини А1008 міста Володимир-Волинський затримали в селі Туличів після півночі 20 квітня, йдеться на сайті поліції області. "Він був в цивільному одязі. При ньому правоохоронці вилучили сумку, в якій була зброя, з якою він залишив військову частину - автомат АКС з патронами", - розповіли в поліції. Тривають слідчо-оперативні дії. З правопорушником працюють співробітники військової прокуратури та Державного бюро розслідувань. Нагадаємо, на Херсонщині старшого солдата-контрактника однієї з дислокованих на території області військових частин Збройних сил України засудили за дезертирство до 5 років позбавлення волі.

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