CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Волинській області поліція спільно з патрулем військової служби затримали військовослужбовця, який 16 квітня самовільно, маючи при собі автомат з патронами, залишив військову частину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Волині затримали строковика, який три дні тому покинув військову частину зі зброєю
Зброя і боєприпаси були при ньому
Фото: facebook.com/14ombr
Солдата військової частини А1008 міста Володимир-Волинський затримали в селі Туличів після півночі 20 квітня, йдеться на сайті поліції області.
"Він був в цивільному одязі. При ньому правоохоронці вилучили сумку, в якій була зброя, з якою він залишив військову частину - автомат АКС з патронами", - розповіли в поліції.
Тривають слідчо-оперативні дії. З правопорушником працюють співробітники військової прокуратури та Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, на Херсонщині старшого солдата-контрактника однієї з дислокованих на території області військових частин Збройних сил України засудили за дезертирство до 5 років позбавлення волі.
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20 04 2019 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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