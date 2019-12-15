На вулиці Рима вийшли десятки тисяч прибічників антипопулістського руху "сардин"

Десятки тисяч членів італійського антипопулістського руху "сардин" зібралися в Римі в суботу на свій перший національний мітинг

Рух, що народився минулого місяця зі стихійного мітингу в Болоньї, фокусується на "інклюзивних" соціальних законах і заходах на підтримку міграції та навколишнього середовища.

Десятки тисяч членів італійського антипопулістського руху "сардин" зібралися в Римі в суботу на свій перший національний мітинг, повідомляє "Європейська правда".

Рух, що народився минулого місяця зі стихійного мітингу в Болоньї, фокусується на "інклюзивних" соціальних законах і заходах на підтримку міграції та навколишнього середовища. Його засновники кажуть, що у них немає амбіцій стати політичною партією, але "сардини" стали сильним супротивником для Маттео Сальвіні, лідера правої "Ліги", найбільшої політичної партії Італії.

"Ми заповнили площу. Місія виконана", - сказав один із засновників руху Маттіа Санторі. Протестувальники тримали плакати у формі сардин і співали традиційну антифашистську пісню "Bella Ciao".

"Це спонтанна демонстрація, яка спрямована на зміну цього суспільства з усіма наслідками, що випливають звідси", - заявила протестувальниця Даніела Маццео.

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