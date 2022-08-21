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На ЗАЕС є ризик порушення норм радіаційної та пожежної безпеки - "Енергоатом"

періодичні обстріли Запорізької АЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції
На ЗАЕС є ризик порушення норм радіаційної та пожежної безпеки - "Енергоатом" Фото: nikvesti.com

Станом на ранок 21 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє НАК "Енергоатом".  

Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. 

Напередодні внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), у будівлі вибиті вікна.

"Український персонал станції продовжує пр ацювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – йдеться у повідомленні "Енергоатому". 

Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.

Як повідомляв iPress, у разі витоку радіації через атаку рф на Запорізьку АЕС, НАТО може задіяти статтю 5 свого статуту.

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21 08 2022 10:59
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