На ЗАЕС є ризик порушення норм радіаційної та пожежної безпеки - "Енергоатом"

періодичні обстріли Запорізької АЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції

Станом на ранок 21 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє НАК "Енергоатом".

Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Напередодні внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), у будівлі вибиті вікна. "Український персонал станції продовжує пр ацювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – йдеться у повідомленні "Енергоатому". Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.

Як повідомляв iPress, у разі витоку радіації через атаку рф на Запорізьку АЕС, НАТО може задіяти статтю 5 свого статуту.