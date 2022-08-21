На ЗАЕС є ризик порушення норм радіаційної та пожежної безпеки - "Енергоатом"
Станом на ранок 21 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Про це повідомляє НАК "Енергоатом".
Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Напередодні внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), у будівлі вибиті вікна.
"Український персонал станції продовжує пр ацювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – йдеться у повідомленні "Енергоатому".
Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.
Як повідомляв iPress, у разі витоку радіації через атаку рф на Запорізьку АЕС, НАТО може задіяти статтю 5 свого статуту.
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