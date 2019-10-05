На захист полонених моряків на трибунал ООН прибули віце-адмірал та адвокат українців у Росії, -ОНОВЛЕНО

У Міжнародному трибуналі ООН з морського права в Гамбурзі розпочалися відкриті слухання у справі нападу РФ на українські кораблі та захоплення українських моряків

У рамках поданої скарги Україна вимагає застосувати тимчасові заходи щодо РФ з метою звільнення українських військових та кораблів.

У залі судового засідання присутні агент України, заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, віце-адмірал Андрій Тарасов, заступник командувача та начальник Штабу ВМС України, адвокати української сторони професори Фред Соунс та Жан-Марк Тювенін, а також юристи Марні Чік і Джонатан Гімблет, йдеться в "Європейська правда".

Також у залі перебувають юристи Оксана Золотарьова, полковник Леонід Залюбовський, Никил Гор та Александра Френсис і радники Тарас Качка та Ніколай Полозов, російський адвокат полонених моряків. Головна офіційна мета позову України – звільнити українських моряків, яких незаконно утримують в РФ, а також захоплені українські кораблі. Представників Росії у залі судового засідання немає, оскільки РФ відмовилась від участі у провадженні.

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У Міжнародному трибуналі ООН з морського права заперечили твердження Росії щодо нібито провокативної поведінки українських суден біля Керченської протоки 25 листопада. Про це заявив адвокат Джонатан Гімблет під час слухань щодо захоплення українських моряків Росією у Міжнародному трибуналі ООН з морського права в Гамбурзі.

Гімблет відкинув російські звинувачення, що українські кораблі нібито "таємно вторглися" в російські територіальні води. Він зазначив, що раніше українські судна вже проходили Керченську протоку і все миналось без інцидентів.

"За два місяці до того інші українські судна проходили аналогічним маршрутом - з української Одеси до українського Бердянська", — зазначив Гімблет, продемонструвавши мапу маршруту.

Окремо він заперечив, що на борту бронекатера "Нікополь" нібито виявили документи, згідно з якими українські екіпажі мали наказ саме приховано пройти через Керченську протоку.

Крім того, Гімблет спростував російське звинувачення щодо "провокативних дій" українських суден, що нібито "Нікополь" та "Бердянськ" були у стані бойової готовності і загрожували російським суднам.

"Припущення, що ці два маленькі і легкоозброєні катери могли створювати загрозу… не викликають довіри", - сказав Гімблет.

Також адвокат вказав на те, що РФ сама перекрила Керченську протоку, розмістивши там танкер.

"Навіть якби ці звинувачення були правдивими, а це не так, факти свідчать про чітке порушення Росією Конвенції (ООН з морського права)", — додав адвокат.

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У Міжнародному трибуналі ООН з морського права завершилися слухання у справі українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці. Рішення планують оголосити орієнтовно 25 травня.

На засіданні 10 травня Україна звинуватила Росію в порушенні імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права, інформує "Європейська правда".

Зеркаль звинуватила Росію в порушенні імунітету військових кораблів, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.

"Імунітет військових кораблів є основоположним у міжнародній системі. Військові кораблі та їх персонал не можуть бути заарештовані правоохоронними органами іноземних держав та піддані юрисдикції іноземних судів", - сказала Зеркаль.

Адвокат Джонатан Гімблет, який надає Україні підтримку на слуханнях, заперечив провокативну поведінку українських кораблів у Керченській протоці, про що заявила Росія.

У зв’язку з цим Україна просить трибунал застосувати тимчасові заходи з огляду на невідкладний характер ситуації - щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їхніх екіпажів та повернула їх до України.

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