НОВИНИКерівництвом Головного управління ДСНС та обласного лісомисливського господарства проведено аеророзвідку пожежі. Визначені подальші шляхи подолання вогняної стихії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті третій день намагаються загасити масштабну лісову пожежу, залучено понад 200 людей
Фото: ДСНС
Понад 200 чоловік та 20 одиниць техніки продовжують ліквідовувати пожежу у лісі на горі Савчин в Закарпатській області. "До гасіння залучено рятувальників ДСНС Закарпаття у кількості 102 чоловіка та 16 одиниць техніки, 75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одну одиницю техніки. Долучається й місцеве населення. Розгорнуто намет Червоного Хреста", - говориться у повідомленні.
Фото: ДСНС
Для приборкання пожежі залучена авіація, вже зроблено понад 90 скидів. Загальна площа, пройдена вогнем, - 90 га.
Фото: ДСНС
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