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На Закарпатті третій день намагаються загасити масштабну лісову пожежу, залучено понад 200 людей

Керівництвом Головного управління ДСНС та обласного лісомисливського господарства проведено аеророзвідку пожежі. Визначені подальші шляхи подолання вогняної стихії.
На Закарпатті третій день намагаються загасити масштабну лісову пожежу, залучено понад 200 людей Фото: ДСНС
Понад 200 чоловік та 20 одиниць техніки продовжують ліквідовувати пожежу у лісі на горі Савчин в Закарпатській області. "До гасіння залучено рятувальників ДСНС Закарпаття у кількості 102 чоловіка та 16 одиниць техніки,  75 фахівців та 2 одиниці техніки  від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одну одиницю техніки. Долучається й місцеве населення. Розгорнуто намет Червоного Хреста", - говориться у повідомленні.
 
Фото: ДСНС
 
Для приборкання пожежі залучена авіація, вже зроблено понад 90 скидів. Загальна площа, пройдена вогнем, - 90 га.
 
Фото: ДСНС
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13 08 2022 12:19
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