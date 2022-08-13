На Закарпатті третій день намагаються загасити масштабну лісову пожежу, залучено понад 200 людей

Керівництвом Головного управління ДСНС та обласного лісомисливського господарства проведено аеророзвідку пожежі. Визначені подальші шляхи подолання вогняної стихії.

Фото: ДСНС

Понад 200 чоловік та 20 одиниць техніки продовжують ліквідовувати пожежу у лісі на горі Савчин в Закарпатській області. "До гасіння залучено рятувальників ДСНС Закарпаття у кількості 102 чоловіка та 16 одиниць техніки, 75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одну одиницю техніки. Долучається й місцеве населення. Розгорнуто намет Червоного Хреста", - говориться у повідомленні. Фото: ДСНС Для приборкання пожежі залучена авіація, вже зроблено понад 90 скидів. Загальна площа, пройдена вогнем, - 90 га. Фото: ДСНС

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію