CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю вранці, 23 січня, у Закарпатській області зійшла лавина. Сніг накрив групу туристів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті туристів накрила лавина
Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, всього 10 осіб та 3 одиниці техніки"
Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.
Інформація про інцидент надійшла на лінію рятувальників о 11:31. Як стало відомо, лавина зійшла біля метеостанції Плай у Мукачівському районі. У цей час на туристичному маршруті перебувала група з 9 осіб. Сніг накрив п'ятьох із них.
Наголошують, що туристи відкопалися самостійно. Але одна людина постраждала і потребувала транспортування.
"Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, всього 10 осіб та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на високогір'ї Карпат спостерігається погіршення погодних умов. Температура опустилася до 20 градусів морозу.
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23 01 2022 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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