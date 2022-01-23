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На Закарпатті туристів накрила лавина

Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, всього 10 осіб та 3 одиниці техніки"
У неділю вранці, 23 січня, у Закарпатській області зійшла лавина. Сніг накрив групу туристів.
На Закарпатті туристів накрила лавина Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.
 
Інформація про інцидент надійшла на лінію рятувальників о 11:31. Як стало відомо, лавина зійшла біля метеостанції Плай у Мукачівському районі. У цей час на туристичному маршруті перебувала група з 9 осіб. Сніг накрив п'ятьох із них.
 
Наголошують, що туристи відкопалися самостійно. Але одна людина постраждала і потребувала транспортування.
 
"Для допомоги залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, всього 10 осіб та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.
 
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23 01 2022 16:35
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