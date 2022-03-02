На Закарпатті викрили лікарку, яка на фейкових COVID-сертифікатах щомісяця заробляла до пів мільйона У спецслужбі кажуть, що лікарка у соцмережах агітувала людей вакцинуватися. Водночас насправді жінка щомісяця підробляла майже 100 COVID-сертифікатів

Співробітники Служби безпеки України на Закарпатті викрили лікарку, яка організувала схему підроблення міжнародних сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 і заробляла на цьому до пів мільйона гривень щомісяця.

Фото: МВС

Про це повідомила пресслужба СБУ, пише Громадське. У спецслужбі кажуть, що лікарка у соцмережах агітувала людей вакцинуватися. Водночас насправді жінка щомісяця підробляла майже 100 COVID-сертифікатів. СБУ розповідає, що вона працювала інфекціоністкою місцевого Центру громадського здоров'я. Один фейковий документ коштував 3,5 тисячі гривень. Зокрема, лікарка вносила дані про нібито вакцинацію до системи охорони здоров'я. Підроблений COVID-сертифікат, який створила лікарка Фото: Служба безпеки України Лікарка також залучила до схеми знайому: та за 30% від суми шукала клієнтів. Наразі обидві отримали підозри за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу - шахрайство. За це загрожує від 3 до 8 років тюрми. Читайте також: СБУ за добу викрила масштабні схеми фальсифікації COVID-документів у трьох областях України

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