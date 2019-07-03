На засіданні ТКГ домовились про режим тиші на Донбасі з опівночі 8 березня

"Ми хотіли щоб режим тиші був на довгий час, ми не визначали період"

На засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.

Про це заявив представник України в ТКГ Євген Марчук, повідомляє "Громадське" з посиланням на телеканал "Прямий".

"Найголовніше: все-таки ми сьогодні домовилися і все сторони погодилися, що з нуля годин запускається режим тиші. Але, щоб не було дуже великих ілюзій, поки не буде гарантій з боку Росії і перш за все керівництва РФ, пана Путіна, або його представників, на превеликий жаль, на дуже великий оптимізм сподіватися не доводиться. М'яч на російській стороні", - сказав Марчук.

Він додав, що режим тиші планується ввести безстроково. "Ми хотіли щоб режим тиші був на довгий час, ми не визначали період", - додав він.

Зазначимо, востаннє у зоні бойових дій на Донбасі було запроваджено режим тиші з 29 грудня 2018 року, попри це бойовики щодня продовжували обстрілювати позиції ЗСУ.