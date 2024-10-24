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На збитому в Судані літаку летів російський бізнесмен, пов'язаний із "торговцем смертю" Бутом – Reuters

24 жовтня 2024, 18:57
На збитому в Судані літаку летів російський бізнесмен, пов'язаний із
Фото: bigpicture.com.ua
Журналісти з’ясували, що Іл-76 використовували для постачання зброї, боєприпасів і провізії в Ель-Фашир.
На літаку Іл-76, який днями бійці Сил швидкого реагування (RSF) збили в Судані, міг летіти російський бізнесмен Віктор Гранов. Його пов’язують із Віктором Бутом, на прізвисько "торговець смертю", якого у 2022 році повернули до рф під час обміну зі США.
 
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в повстанській армії.
 
Журналісти з’ясували, що Іл-76 використовували для постачання зброї, боєприпасів і провізії в Ель-Фашир, де регулярна армія Судану вже кілька місяців відбиває атаки RSF.
 
За словами співрозмовника Reuters, літак якраз здійснював постачання, коли його збили.
 
Одним із членів екіпажу міг бути 67-річний Віктор Гранов – за даними правозахисників Amnesty International, він є бізнесменом і раніше був пов'язаний з Віктором Бутом, якого у 2022 році звільнили з американської в’язниці під час обміну з росією.
 
Він також керував двома авіакомпаніями, які звинуватили в порушенні ембарго на постачання зброї в Демократичну Республіку Конго.
 
Службове посвідчення, південноафриканські водійські права і прострочений паспорт Гранова знайшли в уламках літака.
 
Другим підозрюваним членом екіпажу є 33-річний Антон Селіванець, паспорт якого також знайшли на місці події. На своїх фотографіях в соціальних мережах Селіванець позує на тлі літаків Іл-76 з логотипом Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в аеропортах Ефіопії. У ВПП заявили, що той не є членом екіпажу чи підрядником їхньої організації.
 
Крім того, Reuters отримав відео, яке, як стверджують повстанці, зробили на мобільний телефон, що знайшли в уламках літака. Одного з чоловіків на відео ідентифікували як 61-річного росіянина Олександра Кабанова, який служив у російських Повітряно-десантних військах і кілька років провів в Африці, зокрема в Уганді, Судані та Південному Судані.
 
 Нагадаємо, що 21 жовтня стало відомо, що в Судані, де триває громадянська війна, бійці Сил швидкого реагування (RSF) збили вантажний літак Іл-76, на борту якого могли перебувати росіяни.
війна в Україніросія окупантиСудан

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