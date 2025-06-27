На жаль, країни Заходу досі продовжують постачати рф обладнання та критичні компоненти – Зеленський

Президент зазначив, що спільне завдання очевидне, поки росія вкладається в всю війну, для них має бути максимально закритим весь світ.

За один минулий рік були зафіксовані поставки в росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік.

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наша з вами спільне завдання очевидне, поки росія вкладається в всю війну, для них має бути максимально закритим весь світ. Це і про безпеку нашу з вами і про звичайну людську сприйнятливість. Саме це ми повинні з вами забезпечувати санкційними режимами нашими та партнерами. На жаль, сьогодні навіть країни Заходу досі ще продовжують постачати росії обладнання та критичні компоненти", – заявив президент.