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На жаль, країни Заходу досі продовжують постачати рф обладнання та критичні компоненти – Зеленський

27 червня 2025, 17:57
На жаль, країни Заходу досі продовжують постачати рф обладнання та критичні компоненти – Зеленський
Володимир Зеленський
Президент зазначив, що спільне завдання очевидне, поки росія вкладається в всю війну, для них має бути максимально закритим весь світ.
За один минулий рік були зафіксовані поставки в росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік. 
 
Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти росії, заявив президент України Володимир Зеленський.
 
"Наша з вами спільне завдання очевидне, поки росія вкладається в всю війну, для них має бути максимально закритим весь світ. Це і про безпеку нашу з вами і про звичайну людську сприйнятливість. Саме це ми повинні з вами забезпечувати санкційними режимами нашими та партнерами. На жаль, сьогодні навіть країни Заходу досі ще продовжують постачати росії обладнання та критичні компоненти", – заявив президент. 
 
За словами Глави держави, українські експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах і ракетах.
 
"На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік. Все це треба зупиняти, безумовно", – закликав президент. 

 

війна в Україніросія окупанти

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