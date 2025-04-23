На думку аналітиків, про відповідне походження боєприпасів свідчить вигляд уламків після вибуху.

На знищеному 51-му російському арсеналі ГРАУ, ймовірно, були китайські снаряди РСЗВ Type 63: після вибуху в мережі з’явилися відео з відповідними уламками боєприпасів, що розлетілись навколо. Серед них експерти помітили частини 107-мм некерованих реактивних снарядів, які спершу назвали іранськими Fadjr-1.

Про це пише Defense Express.

За словами аналітиків, цілком можливо, що ці боєприпаси мають китайське походження - від системи залпового вогню Type 63.

Хоча точно визначити тип снарядів за відео складно, їхній зовнішній вигляд, зокрема хвостова частина без характерних стабілізаторів, як у радянських аналогів, свідчить про певне походження.

"Зовнішній вигляд хвостової частини, а особливо відсутність стабілізаторів, як на радянських реактивних снарядах, вказує на те, що мова йде саме про імпортні для рф реактивні некеровані снаряди. Водночас називати ці боєприпаси, як це зробили деякі джерела, виключно іранськими Fadjr-1 може бути помилковим. Річ у тому, що ця 107-мм реактивна система має китайське походження та відома під назвою Type 63", - зазначають аналітики.

Йдеться, що Type 63 - це китайська реактивна система, створена ще у 1960-х роках на основі радянської БМ-14, але зменшеного до 107 мм калібру. Вона поширена у світі, зокрема на Близькому Сході, і використовується різними угрупованнями - Хамас, Хезболла, ІДІЛ тощо.