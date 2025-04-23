На думку аналітиків, про відповідне походження боєприпасів свідчить вигляд уламків після вибуху.
На знищеному 51-му російському арсеналі ГРАУ, ймовірно, були китайські снаряди РСЗВ Type 63: після вибуху в мережі з’явилися відео з відповідними уламками боєприпасів, що розлетілись навколо. Серед них експерти помітили частини 107-мм некерованих реактивних снарядів, які спершу назвали іранськими Fadjr-1.
Про це пише Defense Express.
За словами аналітиків, цілком можливо, що ці боєприпаси мають китайське походження - від системи залпового вогню Type 63.
Хоча точно визначити тип снарядів за відео складно, їхній зовнішній вигляд, зокрема хвостова частина без характерних стабілізаторів, як у радянських аналогів, свідчить про певне походження.
"Зовнішній вигляд хвостової частини, а особливо відсутність стабілізаторів, як на радянських реактивних снарядах, вказує на те, що мова йде саме про імпортні для рф реактивні некеровані снаряди. Водночас називати ці боєприпаси, як це зробили деякі джерела, виключно іранськими Fadjr-1 може бути помилковим. Річ у тому, що ця 107-мм реактивна система має китайське походження та відома під назвою Type 63", - зазначають аналітики.
Йдеться, що Type 63 - це китайська реактивна система, створена ще у 1960-х роках на основі радянської БМ-14, але зменшеного до 107 мм калібру. Вона поширена у світі, зокрема на Близькому Сході, і використовується різними угрупованнями - Хамас, Хезболла, ІДІЛ тощо.
Видання пише, що сама оригінальна система має 12 направляючих. Дальність вогню Type 63 та систем на її базі становить до 8 км, але у новіших версіях - до 11 км. Вага реактивного снаряда - близько 18-19 кг, із яких бойова частина становить приблизно 8 кг. Такі системи є на озброєнні у понад 30 країнах, здебільшого в Азії та Африці.
"І окрім вже згаданої іранської Fadjr-1, існує версія з КНДР під назвою Type 75", - йдеться у статті.
Наразі невідомо, як саме ці боєприпаси та "пускові" потрапили до росії. Ймовірними постачальниками можуть бути як Іран, так і Північна Корея. російські війська поки офіційно не демонстрували використання таких снарядів з РСЗВ у бойових діях, тож можна припустити, що їх використовували в одиночних або переносних пускових установках або встановлювали на легкий транспорт.