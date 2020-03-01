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На звалищі під Одесою знайшли матрац з грошима: вже кілька людей заявили, що є його "власниками"

Скільки саме грошей знайшли в матраці він не повідомив, при цьому зазначив, що "це не мільйони і навіть не сотні тисяч, і не доларів, і не євро"
У селі Шевченкове Одеської області місцеві жителі знайшли на сміттєзвалищі матрац, усередині якого були гроші. Вже кілька жителів села заявили, що є їх власниками.
На звалищі під Одесою знайшли матрац з грошима: вже кілька людей заявили, що є його "власниками" Фото: p-p.com.ua

Про це написав глава Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко у Facebook, повідомляє "Громадське".

За його словами, вже кілька людей заявили про те, що знайдені гроші належать саме їм, однак довести це досі ніхто не зміг.

"Згідно з вимогами законодавства настоятель храму Отець Василь сьогодні передав кошти на зберігання до виконкому Кілійської міської ради. Протягом шести місяців кошти будуть зберігатися. Якщо за цей час не буде встановлено власника коштів, то згідно з вимогами законодавства, право розпорядитися коштами буде належати людині, яка їх знайшла", - написав глава громади.

Скільки саме грошей знайшли в матраці він не повідомив, при цьому зазначив, що "це не мільйони і навіть не сотні тисяч, і не доларів, і не євро".

Нагадаємо, що у колишньому будинку Ваг Гога в Лондоні знайшли його схованку.

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03 01 2020 14:20
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