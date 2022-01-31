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На зимовій Олімпіаді у Пекіні працюватиме робот-бармен

Сам апарат може готувати й подавати напої приблизно за 90 секунд. Гості зможуть замовити напій, відсканувавши код на своєму смартфоні
Робот-бармен робитиме коктейлі у пресцентрі на зимових Олімпійських Іграх, які відбудуться у Пекіні (Китай).
На зимовій Олімпіаді у Пекіні працюватиме робот-бармен Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.

Сам апарат може готувати й подавати напої приблизно за 90 секунд. Гості зможуть замовити напій, відсканувавши код на своєму смартфоні.

При цьому у барі також працюватимуть кілька людей-барменів, які контролюватимуть роботу робота та допомагатимуть у разі необхідності.

Кейтерінг ресторану, який обслуговуватиме спортсменів та тих, хто працює на Іграх, також працюватиме з автоматичними пристроями.

Фото: Liu Lu/VCG via Getty Images

Організатори Ігор сподіваються, що робот та інші автомати допоможуть мінімізувати кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

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31 01 2022 15:20
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