ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРобот-бармен робитиме коктейлі у пресцентрі на зимових Олімпійських Іграх, які відбудуться у Пекіні (Китай).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На зимовій Олімпіаді у Пекіні працюватиме робот-бармен
Сам апарат може готувати й подавати напої приблизно за 90 секунд. Гості зможуть замовити напій, відсканувавши код на своєму смартфоні
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.
Сам апарат може готувати й подавати напої приблизно за 90 секунд. Гості зможуть замовити напій, відсканувавши код на своєму смартфоні.
При цьому у барі також працюватимуть кілька людей-барменів, які контролюватимуть роботу робота та допомагатимуть у разі необхідності.
Кейтерінг ресторану, який обслуговуватиме спортсменів та тих, хто працює на Іграх, також працюватиме з автоматичними пристроями.
Фото: Liu Lu/VCG via Getty Images
Організатори Ігор сподіваються, що робот та інші автомати допоможуть мінімізувати кількість нових випадків захворювання на коронавірус.
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