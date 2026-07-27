Наближена до Трампа блогерка Лумер закликала надати Києву більше ракет Patriot

Лумер наголосила, що Patriot є суто оборонними системами, які рятують життя і захищають критичну інфраструктуру.

Наближена до американського президента блогерка Лора Лумер, яка перебуває в Україні, закликала США надати Україні більше ракет до систем Patriot.

Про це вона написала в X, тегнувши Трампа та Міністерство війни.

"Після того, як я кілька разів бігала до бомбосховища через запуски російських балістичних ракет, після того, як майже щоночі мене будили сирени повітряної тривоги, і після того, як я бачила руйнування американських підприємств в Україні, я вважаю, що США повинні надати Україні більше ракет Patriot", – написала вона.

Лумер наголосила, що Patriot є суто оборонними системами, які рятують життя і захищають критичну інфраструктуру, не даючи при цьому Україні можливості завдавати ударів по росії. Вона також заявила, що за даними американських чиновників та української розвідки, росія передає Ірану супутникові знімки американських баз у Перській затоці – що збігається з ударами, які призвели до загибелі американських військових. "Поглиблення партнерства між росією та Іраном пов'язує ці два фронти – ослаблення російської військової машини в Україні зменшує її здатність озброювати Іран в операціях, що призводять до загибелі американців", – зазначила вона.

"Українці готові проливати свою кров, щоб американцям не довелося цього робити. Я ніколи не думала, що колись це скажу, але щиро вірю, що це нагально й необхідно", – підсумувала Лумер.