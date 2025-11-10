НАБУ і САП розпочали масштабну операцію у сфері енергетики: обшуки у Міндіча та Галущенка

Національне антикорупційне бюро повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у понеділок, 10 листопада, повідомило про масштабну операцію разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) з викриття корупційних схем у енергетичному секторі.

За даними НАБУ, на розслідування пішло 15 місяців, під час яких було здійснено понад 1000 годин аудіозаписів. "Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої впливали на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", – йдеться в заяві бюро.

Ранком ЗМІ повідомили, що обшуки пройшли у близького друга президента та співвласника студії «Квартал 95» Тімура Міндіча. За даними джерел, сам Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуків.

Також обшуки провели у міністра юстиції Германа Галущенка, який у 2021–2025 роках очолював Міністерство енергетики, у НЕК "Енергоатом", а також у ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка, наближеного до колишнього депутата Андрія Деркача.

За даними ЗМІ, ще влітку НАБУ та САП встановили прослуховування та запис розмов Міндіча у його квартирі на вулиці Грушевського, де неодноразово бував і президент Володимир Зеленський. Після цього Петро Котін раптово залишив посаду в НЕК «Енергоатом» за власним бажанням.

Тімура Міндіча називають "куратором" "Енергоатому" та інших енергетичних компаній України. Повідомляється, що саме через підготовку підозри для нього могли виникнути спроби обмежити самостійність антикорупційних органів.

Водночас, за даними ЗМІ, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ та утримуваний без права застави, був ключовим у документуванні діяльності Міндіча.