НАБУ вручило голові Окружного адмінсуду Києва повістку до суду, засідання ВАКС заплановане на 5 січня

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) особисто вручили оголошеному в розшук голові Окружного адміністративного суду Києва повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), засідання суду заплановано на 5 січня 2021 року.

"23 грудня 2020 року детективи Національного бюро вручили особисто голові Окружного адміністративного суду м. Києва повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду. НАБУ та САП чекають підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі", - йдеться в повідомленні на сайті НАБУ, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного з юридичних вишів України.

"На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість. Окрім нього, там були присутні й голова та судді Конституційного Суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів", - пояснили в бюро.

У НАБУ зазначили, що 23 грудня глава ОАСК не явився до ВАКС, де мало відбуватися судове засідання з обрання йому запобіжного заходу. Суд відклав засідання до 5 січня 2021 року на 9:30.

"Оскільки НАБУ та САП увечері 23 грудня все-таки вдалося вручити повістку особисто підозрюваному, слідство сподівається, що 5 січня засідання суду відбудеться. Факт відмови від отримання повістки та ознайомлення голови ОАСК з її змістом задокументовано на відео", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, в бюро зазначили, що відсутність належного реагування на ситуацію з боку генерального прокурора та Вищої ради правосуддя, ігнорування ініційованих НАБУ клопотань свідчать про системну кризу у правоохоронній та судовій системі.

Як повідомлялося, 11 серпня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук підозрюваних, які, діючи в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, мали намір захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС), Вищою радою правосуддя та створенням штучних перешкод в їхній роботі.

Згідно з інформацією на сайті НАБУ, в розшук оголошені Вовк, його заступник Володимир Келеберда, судді цього суду Олексій Огурцов, Ігор Качур і Ігор Погрібніченко, а також члени ВККС Мікола Сірош та Сергій Остапець.

17 липня НАБУ повідомило про вручення підозри Вовку, його заступнику Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Крім того, зазначалося, що "триває процес вручення підозр ще чотирьом особам". Голові ОАСК інкримінують ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (організація перешкоджання діяльності ВРП, ВККСУ), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (організація постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжет, в якому йдеться, зокрема, про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. 21 липня було оприлюднено ще один сюжет, до якого увійшли матеріали про навмисне перешкоджання головою ОАСК проведенню конкурсу на посаду голови Державної судової адміністрації.

3 листопада НАБУ розшукує главу Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваного в кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації з метою захоплення державної влади, повідомляє прес-служба НАБУ.