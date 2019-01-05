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Набув чинності новий закон про ЖКП, що дозволяє нарахування пені за заборгованість

Пеня буде нараховуватися тільки на борги, що виникли з 1 травня
В Україні набула чинності нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги" в частині надання комунальних послуг. Закон мав набрати чинності 10 червня 2018 року, проте Рада частково відстрочила набуття чинності до 1 травня 2019 року.
Набув чинності новий закон про ЖКП, що дозволяє нарахування пені за заборгованість Фото: unian.ua

З сьогоднішнього дня набула чинності норма про нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє LB.ua.

У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем кінцевого терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги.

При цьому пеня не нараховуватиметься за умови заборгованості держави перед споживачем за надані пільги та субсидії та/або при заборгованості роботодавця перед споживачем з зарплати. Пеня буде нараховуватися тільки на борги, що виникли з 1 травня.

У новій редакції закону передбачена можливість для жителів багатоквартирних будинків укладати колективні договори з виконавцем комунальних послуг, крім послуг з газо- і електропостачання. Тип організації договірних відносин з виконавцями послуг обиратимуть споживачі.

У разі укладення індивідуального договору споживач буде оплачувати виконавцю послуги абонентську плату.

Співвласники багатоквартирних будинків (незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком) протягом одного року повинні прийняти рішення про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) за кожним видом комунальної послуги.

При цьому допускається укладення різних типів договорів для різних комунальних послуг в одному будинку.

Також вводиться заборона на примусове вимкнення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир і нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, в багатоквартирних будинках в разі відключення від цих мереж інших власників квартир і нежитлових приміщень.

Додамо, чверть людей, яким держава виплатила субсидії готівкою, не заплатили за комуналку вчасно

 
 
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01 05 2019 11:32
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