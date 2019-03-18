Начальника управління освіти РДА в Києві підозрюють у зловживаннях на 1,2 млн гривень
"Встановлено, що зазначена посадова особа, діючи в інтересах приватної фірми, в порушення вимог п. 4 ст. 36 закону України "Про державні закупівлі", прийняла від комерційного товариства обладнання, яке не відповідає вимогам, що висувають у тендері для обладнання харчоблоків дошкільних установ району. У результаті порушень державі завдано збитків на суму понад 1,2 млн гривень", - повідомляє сайт столичної прокуратури.
Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2. ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), покарання за яке передбачає до шести років позбавлення волі.
Готується клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу.
Нагадаємо, що чиновник Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Азатьян "погорів" на хабарі в розмірі $500 за встановлення реклами на Подолі.
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