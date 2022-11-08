Над двох стільцях - в Білорусі зненацька заговорили про співпрацю з НАТО

Втім, начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко заявив, що в Альянсі мають враховувати стратегічний характер їхніх відносин із росією

Білорусь готова співпрацювати з НАТО у певних галузях.

Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва, помічник міністра оборони республіки з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко.

"Перебуваючи в епіцентрі подій у Європі, у такому важливому геостратегічному становищі, яке займає Республіка Білорусь, звичайно, треба думати про встановлення взаємовигідних відносин, у тому числі і з країнами-членами блоку НАТО. Це дозволяє говорити нам про те, що ми з вами співпрацюємо, але давайте виходити з того, що рф наш стратегічний союзник. Якщо вас влаштовує це положення, то давайте продовжувати нашу роботу", – заявив він.

Ревенко нагадав, що Мінськ та Брюссель до певного часу співпрацювали у таких галузях, як миротворчість та лінгвістична підготовка.