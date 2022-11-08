ПОЛІТИКА НОВИНИВтім, начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко заявив, що в Альянсі мають враховувати стратегічний характер їхніх відносин із росієюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Над двох стільцях - в Білорусі зненацька заговорили про співпрацю з НАТО
Білорусь готова співпрацювати з НАТО у певних галузях.
Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва, помічник міністра оборони республіки з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко.
"Перебуваючи в епіцентрі подій у Європі, у такому важливому геостратегічному становищі, яке займає Республіка Білорусь, звичайно, треба думати про встановлення взаємовигідних відносин, у тому числі і з країнами-членами блоку НАТО. Це дозволяє говорити нам про те, що ми з вами співпрацюємо, але давайте виходити з того, що рф наш стратегічний союзник. Якщо вас влаштовує це положення, то давайте продовжувати нашу роботу", – заявив він.
Ревенко нагадав, що Мінськ та Брюссель до певного часу співпрацювали у таких галузях, як миротворчість та лінгвістична підготовка.
Варто відзначити, що ще місяць тому в Генштабі збройних сил Білорусі заявляли про удари по інфраструктурі Польщі в разі "провокацій Заходу".
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