СПОРТ НОВИНИРафаель 19 сезонів поспіль виграє титули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Надаль виграв змагання у Мельбурні та встановив історичний рекорд
У матчі за титул екс-перша ракетка світу Рафаель Надаль здобув перемогу над Максимом Крессі із США - 7:6
Рафаель Надаль Фото: AFP
На турнірі ATP 250 у Мельбурні відбувся фінальний поєдинок, повідомляє Укрінформ.
У матчі за титул екс-перша ракетка світу Рафаель Надаль здобув перемогу над Максимом Крессі із США - 7:6(6), 6:3.
Для іспанця це вже 19-й сезон поспіль із виграними титулами (починаючи з 2004-го). Це абсолютний рекорд, у найближчого переслідувача Новака Джоковича наразі 16 таких сезонів.
Як повідомляв Укрінформ, за загальною кількістю сезонів із титулами Надаль теж вийшов на перше місце, обійшовши Андре Агассі та Роджера Федерера, у яких по 18.
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