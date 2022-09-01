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Надаль виграв змагання у Мельбурні та встановив історичний рекорд

У матчі за титул екс-перша ракетка світу Рафаель Надаль здобув перемогу над Максимом Крессі із США - 7:6
Рафаель 19 сезонів поспіль виграє титули.
Надаль виграв змагання у Мельбурні та встановив історичний рекорд Рафаель Надаль Фото: AFP

На турнірі ATP 250 у Мельбурні відбувся фінальний поєдинок, повідомляє Укрінформ.

У матчі за титул екс-перша ракетка світу Рафаель Надаль здобув перемогу над Максимом Крессі із США - 7:6(6), 6:3.

Для іспанця це вже 19-й сезон поспіль із виграними титулами (починаючи з 2004-го). Це абсолютний рекорд, у найближчого переслідувача Новака Джоковича наразі 16 таких сезонів.

Як повідомляв Укрінформ, за загальною кількістю сезонів із титулами Надаль теж вийшов на перше місце, обійшовши Андре Агассі та Роджера Федерера, у яких по 18.

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09 01 2022 15:42
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