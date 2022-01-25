Надаль зустрінеться з Берреттіні у півфіналі Australian Open У чверттьфіналі Берреттіні в п'яти сетах обіграв француза Гаеля Монфіса

7-ма ракетка світу італієць Маттео Берреттіні став другим півфіналістом Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні.

7-ма ракетка світу італієць Маттео Берреттіні

У чверттьфіналі Берреттіні в п'яти сетах обіграв француза Гаеля Монфіса (№20 ATP) - 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2, передає Укрінформ. Тенісисти провели на корті 3 години 52 хвилини. У півфіналі італієць зустрінеться з іспанцем Рафаелем Надалем (5), який раніше здолав Дениса Шаповалова (14) з Канади - 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Гра тривала понад чотири години. Нагадаємо, що Костюк із Ястремською пробилися до третього кола парного розряду

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію