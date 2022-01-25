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Надаль зустрінеться з Берреттіні у півфіналі Australian Open

У чверттьфіналі Берреттіні в п'яти сетах обіграв француза Гаеля Монфіса
7-ма ракетка світу італієць Маттео Берреттіні став другим півфіналістом Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні.
Надаль зустрінеться з Берреттіні у півфіналі Australian Open 7-ма ракетка світу італієць Маттео Берреттіні

У чверттьфіналі Берреттіні в п'яти сетах обіграв француза Гаеля Монфіса (№20 ATP) - 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 3 години 52 хвилини.

У півфіналі італієць зустрінеться з іспанцем Рафаелем Надалем (5), який раніше здолав Дениса Шаповалова (14) з Канади - 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Гра тривала понад чотири години.

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25 01 2022 16:30
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