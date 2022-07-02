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Надія для паралізованих: Ізраїль розробив спосіб лікування ушкоджень спинного мозку

Команда створила імплантати спинного мозку з людських клітин і вставила їх 15 мишам із довготривалим паралічем
Науковцям із Тель-Авівського університету (Ізраїль) вперше у світі вдалося розробити унікальний імплантат, призначений для лікування ушкоджень спинного мозку.
Надія для паралізованих: Ізраїль розробив спосіб лікування ушкоджень спинного мозку Фото: iStock via Getty Images

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Команда створила імплантати спинного мозку з людських клітин і вставила їх 15 мишам із довготривалим паралічем. У результаті 12 мишей змогли знову ходили нормально.

За словами науковців, вони зможуть менш як за три роки зробити те ж саме для людей у клінічних випробуваннях.

"Якщо це спрацює на людях, а ми віримо, що так і буде, це зможе дати всім паралізованим людям надію, що вони знову зможуть ходити", - заявив професор Таль Двір.

Він також зазначив, що, хоча всі його миші отримали імплантати спинного мозку з клітин трьох людей, якщо інновація буде впроваджена на людях, то план полягатиме в тому, щоб виростити унікальний спинний мозок для кожного пацієнта, використовуючи клітини з власного тіла.

Двір прогнозує, що це дасть змогу "регенерувати пошкоджену тканину без ризику її відторгнення", і позбавить від необхідності пригнічувати імунну систему реципієнтів, як це відбувається у випадку багатьох трансплантацій.

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07 02 2022 17:05
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