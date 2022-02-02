Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США

Запаси сирої нафти у США знизилися на 1,6 млн бар. за тиждень, що закінчився 28 січня

Ціни на нафту зросли в середу, 2 лютого, на тлі скорочення запасів у США, високого попиту та відсутності пропозиції.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля квітневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $89,35 (+0,21%). Барель березневої нафти WTI торгувався по $88,41 (+0,24%). Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $89,16 і $88,2 відповідно.

Запаси сирої нафти у США знизилися на 1,6 млн бар. за тиждень, що закінчився 28 січня. Аналітики прогнозували їх збільшення на 1,5 млн бар., свідчать дані Американського інституту нафти (API). Водночас запаси бензину зросли на 5,8 млн бар. при прогнозному зростанні на 1,6 млн бар.

"Скорочення запасів сирої нафти у США підтримало ціни, хоча збільшення запасів бензину частково компенсувало "бичачі" настрої. ОПЕК+, ймовірно, збереже свою виробничу політику без змін, а це означає, що дефіцит пропозиції та тенденція до зростання цін на нафту збережуться", - сказав Сатору Йосіда, товарний аналітик Rakuten Securities.

Міністри країн ОПЕК+ проведуть зустріч у середу. Ринок загалом очікує, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення продовжувати дотримуватися плану з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. б/д щомісяця.

Нагадаємо, що ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року. Ціни на нафту продовжили зростати 19 січня, оновлюючи максимуми з 2014 року, через перебої з поставками в Туреччині та тривожні геополітичні проблеми у РФ і Об'єднаних Арабських Еміратах.