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Нафта подорожчала до 7-річного максимуму

Ціни на нафту марки Brent зросли на 3%, перевищивши 95 доларів за барель, досягнувши таким чином максимумів з 1 жовтня 2014 року.
Нафта подорожчала до 7-річного максимуму Фото: з вільних джерел
Про це пише Reuters.
 
Видання повідомляє, що це пов'язано з можливим вторгненням РФ в Україну та посиленням побоювань щодо дефіциту світових запасів нафти.
 
Нагадуємо:
 
11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. 
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12 02 2022 15:14
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