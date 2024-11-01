Нафта зросла в ціні на тлі інформації про підготовку іранського удару по Ізраїлю

Ціни на нафту піднялись більш ніж на $1 за барель

Ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель, щоб компенсувати тижневі втрати через зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Причиною цьому стали нові повідомлення про те, що Іран готує удар по Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які скотилися до січневого контракту, піднялися на $1,41, або на 2%, до $74,22 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на $1,46, або на 2,1%, до $70,72 за барель після зростання на 0,95% на попередній сесії.

Ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується атакувати Ізраїль з території Іраку найближчими днями, можливо, перед президентськими виборами в США 5 листопада.