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Нафта зросла в ціні вище 73 доларів за барель - вперше за 2 роки

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень досягла 71,07 дол за барель
Нафта дорожчає в ході торгів у п'ятницю завдяки оптимізму трейдерів щодо перспектив світового попиту на сировину, при цьому ціна марки Brent піднялася вище 73 доларів за барель вперше з травня 2019 року.
Нафта зросла в ціні вище 73 доларів за барель - вперше за 2 роки Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в даних за підсумками торгів, повідомляє "Економічна правда". 

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:21 по Києву в п'ятницю склала 72,93 дол за барель, що на 0,57% вище за ціну на закриття попередньої сесії. Раніше в ході торгів ціна Brent досягла позначки 73,09 дол за барель. 

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу 71,07 дол за барель, що на 0,78 дол (1,11%) вище підсумкового значення попередньої сесії. 

Нагадємо, що нафта дешевшає на зростанні економіки у США і Європі. ОПЕК у четвер підвищив оцінку споживання нафти в поточному році до 96,58 млн б/д.

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12 06 2021 14:12
ТЕГИ: нафта, ціна
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