БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНафта дорожчає в ході торгів у п'ятницю завдяки оптимізму трейдерів щодо перспектив світового попиту на сировину, при цьому ціна марки Brent піднялася вище 73 доларів за барель вперше з травня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нафта зросла в ціні вище 73 доларів за барель - вперше за 2 роки
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень досягла 71,07 дол за барель
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в даних за підсумками торгів, повідомляє "Економічна правда".
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:21 по Києву в п'ятницю склала 72,93 дол за барель, що на 0,57% вище за ціну на закриття попередньої сесії. Раніше в ході торгів ціна Brent досягла позначки 73,09 дол за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу 71,07 дол за барель, що на 0,78 дол (1,11%) вище підсумкового значення попередньої сесії.
Нагадємо, що нафта дешевшає на зростанні економіки у США і Європі. ОПЕК у четвер підвищив оцінку споживання нафти в поточному році до 96,58 млн б/д.
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