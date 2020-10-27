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Нафтогаз підвищує ціни на газ для населення у листопаді. Це через опалювальний сезон

У Нафтогазі у листопаді підвищують ціни на газ у межах «Місячного» та «Річного» тарифів у зв'язку з традиційним зростанням вартості блакитного палива в опалювальний сезон.
Нафтогаз підвищує ціни на газ для населення у листопаді. Це через опалювальний сезон Фото: Наш Київ

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

У жовтні компанія залишила ціни на газ на рівні вересня, тобто 4,7 грн за м³ у пакеті «Місячний» та 5,24 грн за м³ у пакеті «Річний».

У листопаді у межах місячного контракту ціна на газ зростає до 6,33 грн за м³, у межах річного контракту — 6,45 грн за м³. Якщо ви підключили тариф «Річний» у попередні місяці, то ви продовжуєте платити за газ за ціною того періоду. Наприклад, до 31 жовтня включно можна перейти на річний контракт за ціною 5,24 грн за м³.

 

Чому зростають ціни?

Через підвищення вартості газу на європейських газових хабах, яке відбувається через опалювальний сезон. Проте цьогоріч збільшення цін називають помірним через запаси газу в українських підземних сховищах.

Наприклад, у жовтні у Європі вартість блакитного палива зросла на 26% у порівнянні з вереснем, але в Україні ціна газу для виробників тепла зросла на 24% через запаси у сховищах.

Нагадаємо, у червні ціна на газ для населення знизилась на 6%, а у липні, серпні та вересні вже зросла.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль назвав ціну газу в жовтні

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27 10 2020 10:36
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