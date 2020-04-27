"Нафтогаз" припинив імпорт газу до України та очікує на подальше зниження ціни

"Наразі ми, як "Нафтогаз", не імпортуємо газ, газ імпортують в основному приватні трейдери"

Ціни на газ у Європі, від яких залежить ціни на газ для промисловості та для населення в України, у травні будуть знижуватися ще більше. Нафтогаз наразі припинив імпорт цього газу до України.

Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Громадське".

"Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми нещодавно побачили від’ємну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що ціна газу на європейських ринках в травні буде дещо нижчою", - повідомив Коболєв.

Він зазначив, що наразі Україна має рекордні обсяги газу у підземних сховищах, адже восени 2020 року готувалася до ймовірного припинення транзиту газу з Росії. Оскільки транзит продовжився, а зима була рекордно теплою, то по закінченню опалювального сезону запаси газу у сховищах були на 4 мільярди кубометрів більшими, ніж зазвичай.

"Наразі ми, як "Нафтогаз", не імпортуємо газ, газ імпортують в основному приватні трейдери", - додав Коболєв.

Напередодні "Нафтогаз" повідомив, що знизив ціни на газ для населення за квітень на 15%. Загалом, від початку 2020 року, ціни на газ впали майже на 40%.

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у березні на 14% - до 3,4 гривні за кубометр (без ПДВ та витрат на транспортування). Нагадаємо, у лютому ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з січнем.

Згодом у компанії заявили, що ціни на газ в Україні падатимуть щонайменше до літа.

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