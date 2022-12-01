Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів податків

116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України... Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020

НАК "Нафтогаз України" у 2021 році сплатила 116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% перевищує показник 2020-го

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко у Фейсбуці.

"116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України... Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020", - написав Вітренко.

Він зауважив, що збільшити платежі до бюджету вдалося завдяки покращенню фінансових показників Нафтогазу у 2 кварталі минулого року.

Як повідомлялося, за січень - вересень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020-го Група Нафтогаз зменшила збиток у 3,9 раза - до 4,366 млрд грн. Дохід Групи за звітний період становив 136,965 млрд грн, що на 30,8% більше порівняно із січнем-вереснем 2020 року.

При цьому за липень-вересень 2021 року НАК "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, отримала 2,5 млрд грн прибутку.