НОВИНИНАК "Нафтогаз України" у 2021 році сплатила 116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% перевищує показник 2020-гоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів податків
116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України... Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020
Фото: kvedomosti.com
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко у Фейсбуці.
"116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України... Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020", - написав Вітренко.
Він зауважив, що збільшити платежі до бюджету вдалося завдяки покращенню фінансових показників Нафтогазу у 2 кварталі минулого року.
Як повідомлялося, за січень - вересень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020-го Група Нафтогаз зменшила збиток у 3,9 раза - до 4,366 млрд грн. Дохід Групи за звітний період становив 136,965 млрд грн, що на 30,8% більше порівняно із січнем-вереснем 2020 року.
При цьому за липень-вересень 2021 року НАК "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, отримала 2,5 млрд грн прибутку.
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