Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів податків

116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України... Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020
НАК "Нафтогаз України" у 2021 році сплатила 116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% перевищує показник 2020-го
Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів податків Фото: kvedomosti.com
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко у Фейсбуці.
 
"116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України... Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020", - написав Вітренко.
 
Він зауважив, що збільшити платежі до бюджету вдалося завдяки покращенню фінансових показників Нафтогазу у 2 кварталі минулого року.
 
Як повідомлялося, за січень - вересень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020-го Група Нафтогаз зменшила збиток у 3,9 раза - до 4,366 млрд грн. Дохід Групи за звітний період становив 136,965 млрд грн, що на 30,8% більше порівняно із січнем-вереснем 2020 року.
 
При цьому за липень-вересень 2021 року НАК "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, отримала 2,5 млрд грн прибутку.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2022 13:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що враховувати при покупці смартфону?

Що враховувати при покупці смартфону?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.