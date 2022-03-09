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Нафтове ембарго ЄС зменшить доходи росії щонайменше на 40% вже у 2023 - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що доходи росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.
Нафтове ембарго ЄС зменшить доходи росії щонайменше на 40% вже у 2023 - Галущенко Фото: з вільних джерел

Про це він повідомив у своїй сторінці у  Facebook.

"Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи рф щонайменше на 40% у 2023 році. Це, в свою чергу, призведе до скорочення видобутку нафти приблизно на 20% вже на початку наступного року", – йдеться в повідомленні.

Галущенко додав, що реалізація рішення щодо обмеження цін буде узгоджуватися з графіком шостого пакета санкцій Євросоюзу, який передбачає встановлення ембарго на нафту – з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.

Залежність рф від експорту нафти є очевидно, на думку міністра, оскільки у другому кварталі цього року її нафтогазові доходи склали близько половини надходжень до бюджету. А цьогорічні високі ціни на нафту живили російську казну навіть попри зменшення обсягів продажу, проте вже зараз ця тенденція змінюється.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині назвали точні дати, коли відмовляться від російського вугілля та нафти.

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03 09 2022 20:31
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