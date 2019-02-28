Наглядова рада "Нафтогазу" хоче продовжити контракт з Коболєвим на три роки з окладом 2 млн грн

Наглядова рада "Нафтогазу України" хоче продовжити контракт з головою правління Андрієм Коболєвим на три роки.

Про це йдеться у листі наглядової ради на адресу Кабінету Міністрів, який оприлюднило видання "Економічна правда".

"Наглядова рада дійшла висновку, що в кращих інтересах компанії буде забезпечити належні заходи для продовження роботи керівництва, тобто продовжити термін повноважень чинного глави правління на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року", - йдеться в листі.

За даними видання, місячний оклад Коболєва в разі продовження контракту становитиме 2,08 млн гривень.

16 січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд не буде продовжувати контракт з правлінням "Нафтогазу" зі збереженням нинішніх зарплат. Чинний договір буде припинено з 22 березня 2019 року.

У своєму листі наглядова рада вказує, що рішення про продовження терміну повноважень Коболєва ґрунтується на рівні фіксованої фінансової винагороди, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів №859 від 19 травня 1999 року.

"До того як поточний рівень фіксованої фінансової винагороди був узгоджений, Комітет з призначень та винагород із залученням зовнішнього консультанта провів огляд ринкових рівнів винагород, і ми отримали запевнення, що запропонований рівень відповідає ринку", - йдеться в листі.