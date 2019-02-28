Наглядова рада "Нафтогазу" хоче продовжити контракт з Коболєвим на три роки з окладом 2 млн грн
Про це йдеться у листі наглядової ради на адресу Кабінету Міністрів, який оприлюднило видання "Економічна правда".
"Наглядова рада дійшла висновку, що в кращих інтересах компанії буде забезпечити належні заходи для продовження роботи керівництва, тобто продовжити термін повноважень чинного глави правління на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року", - йдеться в листі.
За даними видання, місячний оклад Коболєва в разі продовження контракту становитиме 2,08 млн гривень.
16 січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд не буде продовжувати контракт з правлінням "Нафтогазу" зі збереженням нинішніх зарплат. Чинний договір буде припинено з 22 березня 2019 року.
У своєму листі наглядова рада вказує, що рішення про продовження терміну повноважень Коболєва ґрунтується на рівні фіксованої фінансової винагороди, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів №859 від 19 травня 1999 року.
"До того як поточний рівень фіксованої фінансової винагороди був узгоджений, Комітет з призначень та винагород із залученням зовнішнього консультанта провів огляд ринкових рівнів винагород, і ми отримали запевнення, що запропонований рівень відповідає ринку", - йдеться в листі.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.
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